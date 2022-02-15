Фатальна Португалія для Зінченка: де дивитись матч Спортинг – Манчестер Сіті та хто фаворит

Зінченко, де Брюйне і Гвардіола / Фото: Getty Images

Сьогодні, 15 січня, відбудуться два перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з поєдинків зійдуться Спортинг та Манчестер Сіті. Матч відбудеться у столиці Португалії Лісабоні на арені "Жозе Алваладе". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Спортинг – Манчестер Сіті? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Ман Сіті є явним фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Гвардіоли дорівнюють 1.35, тоді як на Спортинг – 10.00. Коефіцієнт на нічию становить 5.20. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога Спортингу – 10%

нічия – 19%

перемога Манчестер Сіті – 71 %

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага англійців ще впевненіша – 1.05 проти 12.50 на Спортинг. У відсотках – 54% на 46%. Зустріч у відповідь пройде в Манчестері 9 березня.

Спортинг на груповій стадії зумів створити справжню сенсацію, залишивши за бортом турніру знамениту Боруссію Дортмунд. Команда Рубена Аморіма зуміла здолати німців удома (3:1), а також двічі обіграти Бешикташа.

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При цьому Спортинг у чемпіонаті йде другим, у шести очках позаду Порту. У свою чергу, Манчестер Сіті відносно спокійно виграв свою групу, дозволивши собі навіть програти на виїзді ПСЖ і Лейпцигу.

Щодо АПЛ, то там "городяни" впевнено лідирують, випереджаючи Ліверпуль на дев'ять балів. Зазначимо, що Ман Сіті приїжджає до Лісабона у статусі фіналіста Ліги чемпіонів. У Португалії, а саме – у Порту, команда Гвардіоли у травні минулого року поступилася у фіналі Челсі (0:1).