Реванш за Кубок: чим закінчаться лондонські розбірки Тухеля та Конте

Томас Тухель та Антоніо Конте / Фото: REUTERS

У неділю, 23 січня, відбудуться чотири поєдинки 23 туру АПЛ. Головна зустріч дня пройде в Лондоні, де зустрінуться місцеві Челсі та Тоттенхем. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЧЕЛСІ – ТОТТЕНХЕМ

23 січня, неділя, о 18:30, Setanta Sports+

Котирування на результат: 1.73 – 3.85 – 5.10

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Ще одне яскраве лондонське дербі. Особливо цікавим воно бачиться у контексті турнірного становища команд. "Сині" – треті, "шпори" – п'яті із відставанням від сьогоднішнього суперника на вісім очок, але зігравши на чотири матчі менше. Причому до зони Ліги чемпіонів їм не вистачає лише одного бала.

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Челсі переживає не найкращий період сезону. В останніх чотирьох матчах Прем'єр-ліги вони жодного разу не перемогли, набравши три очки з 12-ти можливих. Ймовірно, що саме зараз вони втратили шанси на чемпіонство. Чалоба, Джеймс і Чілуелл точно не зіграють через травми, Менді та Крістенсен – під питанням через коронавірус.

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Тоттенхем та Челсі розіграють путівку у фінал Кубка ліги / Фото: Getty Images

Цікаво, що у січні Тухель вже двічі обігравав Конте та його команду у матчах Кубка англійської ліги (2:0 та 1:0). Це єдині поразки Тоттенхема на внутрішній арені з жовтня.

У чемпіонаті на їхньому рахунку серія з дев'яти безпрограшних турів. Ромеро, Даєр і Сон все ще в лазареті. У першому колі Челсі впевнено обіграли "шпор" (3:0), але тоді це була команда Нуну Ешпіріту Санту.

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ПРОГНОЗ: Здається, Конте зробить усе, щоб не програє своєму колишньому клубу. Схиляюся до нічиєї та ТМ 2,5.

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