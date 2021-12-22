Реал програє середняку Ла Ліги! Сенсаційний прогноз від коментатора

Атлетік Більбао готовий здивувати команду Карло Анчелотті / Фото: Getty Images
Сьогодні відбудеться перенесений поєдинок 21 туру чемпіонату Іспанії. На стадіоні "Сан Мамес" Атлетік прийме Реал. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.
АТЛЕТИК – РЕАЛ
22 грудня, вівторок о 22:30, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 3.20 – 3.45 – 2.31
Ще один підвид Ель-Класіко чи зустріч команд, які разом із Барселоною ніколи не знижувалися у класі. Перед останнім матчем першого кола баски розташовуються на дев'ятому місці, відстаючи від зони єврокубків на п'ять очок.
На вихідних вони обіграли дуже потужний Бетіс (3:2), покінчивши зі смугою з восьми матчів без перемог і вигравши вдома вперше за чотири матчі. Реал – лідер Прімери. Мадридці випереджають переслідувачів із Севільї на шість балів, але вони зіграли на матч більше, ніж андалусійці.
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У попередньому турі "вершкові" несподівано втратили очки у зустрічі зі скромним Кадісом (0:0), перервавши свою десятиматчеву серію перемог. Щоправда, не програють вони вже у 13 матчах поспіль, а у шести останніх не пропустили жодного голу.
Цікаво, що Атлетік не може перемогти Реал вже у 13-ти матчах Прімери. За цей період трапилося чотири нічиї та дев'ять перемог "вершкових". Останній успіх басків у цьому виді Класіко датований березнем 2015 року.
Команди підходять до очного протистояння із величезними кадровими втратами. Насамперед, через коронавірус. На карантині у Атлетіка – Беренгер, Ечеїта, Іньїго Мартінес та Унаї Сімон, а Юрі, Вівіан та Вільялібре травмовані.
У Реала коронавірус знайшли у нашого Андрія Луніна, а також у Бейла, Асенсіо, Родріго, Модріча, Іско та Марсело, тоді як Дані Карвахаль та Діас травмовані, а Каземіро дискваліфікований.
ПРОГНОЗ: Думаю, що максимальне настроювання господарів та численні втрати мадридців дозволять Атлетіку уникнути поразки. Не впевнений, але не виключаю, що баски навіть переможуть. Також чекаю на ТМ 2,5.
Котирування Parimatch на ці результати:
- перемога Атлетіка – 2.50
- Атлетик не програє 1.66
- тотал менше 2.5 – 1.88