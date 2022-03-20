Реал – Барселона: де дивитись матч і хто фаворит Ель-Класіко

Барселона vs Реал / Фото: Reuters

Сьогодні в Іспанії відбудеться центральний матч 29 туру Ла Ліги. Зійдуться в ньому гранди місцевого футболу – Реал прийме Барселону. Зустріч проходитиме у Мадриді на стадіоні "Сантьягу Бернабеу". Початок – о 22:00 за київським часом.

Де дивитись матч Реал – Барселона? У прямій трансляції топ-поєдинок буде показано на Мегого . Також букмекери визначили лідера Ель-Класіко.

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На їхню думку, більше шансів на перемогу у господарів . Коефіцієнт на тріумф Реала складає 2.20 , тоді як на Барселону або нічию можна поставити за 3.45 .

Наразі Реал очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи найближчого переслідувача в особі Севільї на дев'ять очок. Перемога сьогодні дозволить команді Карло Анчелотті де-факто святкувати достроковий тріумф у чемпіонаті.

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Барселона йде на четвертій позиції, відстаючи від Реала аж на 15 балів. Команда Хаві явно не має золотих амбіцій і бореться насамперед за путівку до Ліги чемпіонів. Нині "синьо-гранатові" випереджають п'ятий Бетіс на один бал, маючи в запасі аж дві гри.