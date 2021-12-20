21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
22 грудня 22:30
Атлетик --
Реал --
26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
27 грудня 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Розриває Канаду в інтернеті! Українець став переможцем дорогого супертурніру в онлайні

Анатолій Дерека
20 грудня, 19:40
Андрій Новак зумів залишити позаду себе понад 60 хайролерів і дістався перемоги в турнірі Millions Online

Андрій Новак продовжує підкорювати онлайн / Фото: Cardmates

Півтора тижня тому українському покеристу Андрію Новаку скорився трофей на турнірі-відкритті EPT Online. Гравець заробив понад 65 тисяч за перемогу.

Андрій продовжив штурмувати інтернет і вчора виграв ще крутіший івент Millions Online High Roller. Подія зібрала лише 62 входи, проте це легко пояснюється немаленьким бай-іном – аж 10300 доларів.

Реклама

Читайте також: Куріння кальяну під час гри в покер – за та проти

Втім, Новак зумів обійти всіх іменитих опонентів і дістатися головного призу турніру, заробивши 172,5 тисяч доларів. Головними суперниками українця у вирішальній стадії фіналки були канадці.

Реклама

Як підсумок, Дворесс і Нгуєн зупинилися за крок від хедз-апу, а в дуелі українцем був повалений іменитий гравець Тімоті Адамс. До призів потрапили лише 11 покеристів, а ще один відомий канадець Сем Грінвуд вилетів на бабблі (13 місце).

Розподіл призових онлайн-турніру Millions Online High Roller:

  1. Андрій Новак – 172,5 тис. доларів
  2. Тімоті Адамс – 109,8 тис. доларів
  3. Даніель Дворесс – 73,4 тис. доларів
  4. Він Танг Нгуєн – 54,2 тис. доларів
  5. Адріан Матеос – 42,3 тис. доларів
  6. Хуан Пардо – 34,6 тис. доларів
  7. Владислав Іванов – 29,9 тис. доларів
  8. Маріус Гьєрсе – 26,8 тис. доларів
  9. Паскаль Лефрансуа – 26,8 тис. доларів
  10. Ласло Буйтас – 24,6 тис. доларів
  11. Талаль Шакерчі – 24,6 тис. доларів