Продавав машини, а тепер придбає будинок: чех став переможцем головного покерного турніру Європи

Йозеф Гулас виграв Main Event WSOP Europe / Фото: WSOP

Наприкінці листопада у чеському Розвадові стартувала Світова серія покеру Європи, яка складається із 15 турнірів. Вони організатори розігрують золоті браслети, а проведенню серії не заважає навіть локдаун у Чехії.

Вночі завершився Main Event серії. На Головну подію Світової серії покеру Європи зареєструвалося 688 людина – рекорд в історії ME WSOPE. Не завадив напливу гравців і великий бай-ін 10 350 доларів.

Реклама

З українців найвище розташувався Олександр Довженко, який посів 22 місце. Переможцем івенту став регуляр із Чехії Йозеф Гулас, що у житті продає машини.

До цієї події 24-річний хлопець заробив в офлайн-турнірах понад 800 тисяч доларів. З них більшість (близько 570К) припали якраз на івенти в рідному Розвадов. Сьогодні ж Гулас підняв ще 1,2 мільйона євро за перемогу на Main Event.

Реклама

Читайте також: Спортсмен-невдаха з Фінляндії вирішив продати проклятий реквізит

Гулас був чіплідером перед стартом фіналу, але в одній із роздач віддав Йоханові Жільбер половину стека. Саме проти француза Йозеф і зіграв у хедз-апі, розпочавши його із трикратним відставанням.

Втім, в одній із роздач Гулас вдало пішов у олл-ін з AK, у Жільбера були одномісні KQ. Після цього перемога була фактично в кишені чеха.

Реклама

У фінальній роздачі Гулас з А8 виманив в олл-ін суперника, який мав пару двійок. Доля довго тримала Йозефа у напрузі, доки на рівері не прилетіла довгоочікувана карта.

"Це неймовірне почуття. Я щиро вдячний і щасливий. Це був ідеальний турнір з дуже гарною структурою у найкращому казино в Європі. Куди витрачу гроші? Збудую будинок, відкладу частину і, можливо, зміню кар'єру".

Результати фінального столу WSOP Europe NLH Main Event: