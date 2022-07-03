Поспав та заощадив 10 тисяч. Хлопець уві сні виграв відбір на найбільший турнір з покеру

Ерік Гольдштейн уві сні відібрався на Main Event

Вже сьогодні на Світовій серії покеру стартує Головна подія. Триватиме воно з 3 по 16 липня і міститиме аж чотири стартові дні.

Його бай-ін складає чималі 10 тисяч. Однак WSOP пропонує різноманітні сателіти, в яких розігруються квитки на Main Event. Один із них пройшов досить оперативно і його результат виявився досить несподіваним.

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Сателіт зайняв лише чотири роздачі, адже за його правилами з кожною новою роздачею всі гравці автоматично йшли в олл-ін. Його переможцем став Ерік Гольдштейн, який банально заснув перед початком гри.

"Я повернувся додому після довгого робочого дня і вирішив подивитися покерну трансляцію. Потім мені написав друг і запропонував зареєструватися в сателіті. Я зареєструвався за 30 хвилин до початку і вирубався. Наступного дня мав іти на роботу о 6-й ранку. Я прокинувся від безлічі. повідомлень про те, що я виграв".

Можливо, саме Ерік цього року стане "другим Манімейкером". Нагадаємо, що у 2003 році Кріс здобув перемогу на Main Event, відібравшись на нього із сателіту за 86 доларів. Тоді це викликало покерний бум у суспільстві.