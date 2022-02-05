4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст 3
Чорноморець 3
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Останній шанс на Скудетто: чого чекати від дербі Інтера та Мілана

Кирило Круторогов
5 лютого, 07:52
Кирило Круторогов ставить на те, що Мілан не програє Інтеру в суперважливому поєдинку. Анонс та прогноз на матч Серії А

Едін Джеко та Златан Ібрагімович - лідери атак міланських команд / Фото: REUTERS

У суботу, 5 лютого, в Італії відбудеться центральний матч 24 туру Серії А. На "Сан-Сіро" змагатимуться лідери турніру та сусіди по місту Інтер та Мілан. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ІНТЕР-МІЛАН
5 лютого, субота, о 19:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 1.82 – 3.95 – 4.30

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Дербі делла Мадонніна або міланське дербі цього разу має максимальне значення за всіма параметрами. Інтер – лідер турнірної таблиці чемпіонату, Мілан відкотився на третє місце із відставанням від сусідів по місту на чотири очки та зігравши на матч більше.

Тому "россонері" дуже важливо перемагати або ж доведеться забути про претензії на чемпіонство вже зараз, у лютому. "Неррадзурі" не програють вісім матчів поспіль, а в чемпіонаті ще більше – 14 турів.

Інтер обіграв рекордсмена / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

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Тоді як на своєму полі вони не програвали більше року – з жовтня 2020-го, коли поступилися саме Мілану та після провели 28 матчів без поразок, вигравши останні сім.

Команда Піолі не вигравала в основний час три матчі поспіль, але в овертаймі здолала Дженоа, а потім поступилася Спеції і відібрала очки у Ювентуса (0:0). Сімоне Індзагі та компанії в дербі не допоможуть Хоакін Корреа та новачок Робін Госенс, який перейшов із травмою.

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У номінальних гостей втрат більше – Кьяєр, Томорі та Ребіч точно не зіграють через травми, Балло-Туре ще не повернувся з Кубка африканських націй, а участь Златана Ібрагімовича під питанням.

ПРОГНОЗ: Інтер у чудовій формі, Мілан влаштує лише перемога. Думаю, "россонери" не програють, а чекаю, скоріше, на підсумкову нічию.

Котирування Parimatchна ці результати:

  • нічия – 3.95
  • Мілан не програє – 2.05