Останній поєдинок року в АПЛ: де дивитись матч Манчестер Юнайтед – Бернлі та хто фаворит

Роналду та компанія мають намір ударно завершити 2021 рік / Фото: Getty Images

Сьогодні в АПЛ завершиться 20 тур. Три матчі перенесено через епідемію коронавірусу в командах, однак останній поєдинок року в чемпіонаті Англії пройде за розкладом.

Увечері на нас чекає дуель між Манчестер Юнайтед та Бернлі. Матч пройде у Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд". Початок – о 22:15.

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Де дивитись матч Манчестер Юнайтед – Бернлі? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Манчестер Юнайтед – Бернлі онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, МЮ є беззаперечним фаворитом матчу. Котирування на перемогу команди Ральфа Рангніка рівні 1.38, тоді як на "кларетових" – аж 8.90. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 5.00. Імовірність результату матчу у відсотках:

перемога Манчестер Юнайтед – 69%

нічия – 20%

перемога Бернлі – 11%

Манчестер Юнайтед ще не програвав за Ральфа Рангніка (по дві перемоги та нічиї), однак осічка в останній грі з Ньюкаслом не дозволила "червоним дияволам" наблизитися до топ-четвірки. Нині Юнайтед іде сьомим, відстаючи від четвертого Арсеналу на 7 очок. Щоправда, МЮ має дві гри в запасі.

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Бернлі ж відіграв у АПЛ найменше матчів, не виходячи на поле через ковід аж з 12 грудня. Команда Шона Дайча йде в зоні вильоту (18 місце), проте має запас поєдинків, щоб піднятися на рятівну позицію. Відставання від Вотфорда всього 2 очки.