Підкорювачі українських міст. Усі переможці Кубка України з онлайн-покеру

PokerMatch проводить Кубок України з онлайн-покеру / Фото: PokerMatch
У п'ятницю стартував Кубок України з онлайн-покеру (UPC). Серію турнірів з Холдему, Омахи (4-х і 5-тикарткової) та "Ананасу" проводить найбільший покер-рум країни PokerMatch.
Організатори проведуть 72 великих турніри, які будуть присвячені містам України. Загальна гарантія подій становить 22 мільйони гривень.
Серія завершиться 17 жовтня, коли в битві за Kyiv Cup покеристи розіграють 2 мільйони гривень в Холдемі. До вашої уваги – список всіх призерів Кубка України з онлайн-покеру.
ODESSA CUP
24 вересня
|Дисципліна
|Бай-ін
|Переможець
|Приз
|Холдем
|500 грн
|knifer
|106 442 грн
|Омаха
|500 грн
|shrekpoker91
|34 047 грн
|Китайський покер "Ананас"
|1 000 грн
|borsalino
|30 752 грн
ZHYTOMYR CUP
25 вересня
|Дисципліна
|Бай-ін
|Переможець
|Приз
|Холдем
|500 грн
|winning1211
|123 669 грн
|Омаха
|500 грн
|shrekpoker91
|29 038 грн
|Китайський покер "Ананас"
|1 000 грн
|plsgogame
|42 000 грн
DNIPRO CUP
26 вересня
|Дисципліна
|Бай-ін
|Переможець
|Приз
|Холдем
|500 грн
|maloy128
|92 778 грн
|Омаха (5 карт)
|500 грн
|borsalino
|26 858 грн
|Китайський покер "Ананас"
|1 000 грн
|coliseumklim
|42 000 грн
LVIV CUP
27 вересня
|Дисципліна
|Бай-ін
|Переможець
|Приз
|Холдем
|250 грн
|manik_mnm
|42 612 грн
|Омаха (5 карт)
|275 грн
|vitaliy_aa19
|17 859 грн
|Китайський покер "Ананас"
|1 000 грн
|lyoha93
|33 264 грн
Найтитулованіші гравці:
- shrekpoker91 – 2
- borsalino – 2
Також важливо відзначити, що покер-рум розігрує і призи за нокаути Майстрів міст, а також проводить акцію "Турніроманія" і веде командний лідерборд на GipsyTeam. Детальніше про правила читайте на сайті PokerMatch.