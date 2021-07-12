Покеристка з Фінляндії підпалила Instagram гарячими знімками у червоному короткому платті (фото)

Сара Шафак лише пару раз була помічена на великих івентах, проте швидко зуміла підкорити шанувальників покеру

Красуня Сара Шафак - найсексуальніша дівчина Фінляндії / Фото: Instagram Сари Шафак

Однією з найгарячіших покерісток світу називають фінську красуню Сару Шафак. Дівчина практично не грала на великих турнірах, однак своєю зовнішністю приваблює шанувальників.

Її сторінка в Instagram налічує 139 тисяч фоловерів, тому Сара не забуває там підтримувати аудиторію апетитними фотографіями. Так, сьогодні Шафак виклала знімки в лісі Фінляндії, де позує в гарячому червоному міні-платті у горошок. Не дивно, що всього за годину пост зібрав майже три тисячі лайків!

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Відзначимо, що дівчина є уродженкою столиці Фінляндії Гельсінкі, хоча її батько родом з Марокко. У 2012 році Сара стала переможницею національного конкурсу "Міс Фінляндія" і навіть представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт". А два роки по тому фінський журнал назвав Шафак найсексуальнішою жінкою Фінляндії. Що ж, з ним посперечатися вкрай складно!