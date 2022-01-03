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Поки Мессі хворіє на коронавірус, Неймар розриває в покер. Як бразилець заробив на Новий рік

Анатолій Дерека
3 січня, 14:15
Бразильська зірка ПСЖ вирішила відкатати чотири івенти в останні дні 2021 року і один з них приніс йому найбільші призові в кар'єрі

Неймар успішний не лише у футболі, а й у покері / Фото: Getty Images

Форварда ПСЖ Неймара можна назвати найзапеклішим покеристом серед представників футболу . Бразилець часто бере участь у великих офлайн-і онлайн-подіях, а також представляє інтереси одного з покер-румів.

Гравець вирішив покатати в інтернеті та напередодні Нового року. Неймар зареєструвався відразу на чотири турніри Winter Series одночасно, однак у трьох із них так і не дістався призів. Втім, усе окупив останній івент.

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Бразилець успішно виступив у турнірі зі 192 гравцями, заплативши за вхід 1050 доларів. Форварду ПСЖ підкорилося третє місце, а попереду виявилися лише австрієць Нік Єдлічка та хорват Іван Зуфіч.

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Проте це досягнення дозволило Неймару оформити свій бест-кеш! За третє місце бразилець отримав 23,8 тисячі доларів. Раніше в онлайні neymar-jr не вигравав більше 9К.

В офлайні ж значний успіх гравець святкував у 2018 році. За шосте місце на турнірі хайролерів на BSOP 2018 Неймар отримав 21 тисячу.

Зазначимо, що нещодавно одноклубник Неймара Ліонель Мессі здав позитивний тест на коронавірус. Сам бразилець не виходив на поле з початку грудня через травму.