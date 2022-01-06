Чому Ювентус обіграє Наполі – футбольний коментатор назвав причини

Ювентус і Наполі воюють у центральному матчі 20 туру Серії А / Фото: Getty Images

На 6 січня у Серії А намічені всі ігри 20-го туру. Головним поєдинком дня має стати битва між Ювентусом та Наполі. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЮВЕНТУС – НАПОЛІ

6 січня, четвер о 21:45, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 1.67 – 3.95 – 5.40

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Центральний матч першого у новому році туру чемпіонату Італії. Ще нещодавно протягом кількох сезонів це були зустрічі головних претендентів на чемпіонство. Зараз же Наполі йде третім, відстаючи від Інтера на сім очок, а Ювентус і зовсім п'ятий з недобором до зони Ліги чемпіонів у чотири очки.

Ювентус все ж виступить в Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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До святкової паузи туринці здобули певну стабільність, не програвши в шести матчах поспіль і вигравши п'ять із них усуху за однієї нічиєї. У неаполітанців з початку листопада почався відчутний спад – у десяти матчах усіх турнірів вони перемогли лише тричі при 5 поразках. А у чемпіонаті у них лише дві перемоги в останніх восьми турах.

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Елмас, Осімхен та Лосано не зіграють через коронавірус, а участь Петаньї та Малькюї під питанням через контакт із зараженими. Крім того, Маріу Руї дискваліфіковано, а Кулібалі, Замбо Ангісса та Унас поїхали на Кубок африканських націй. У Ювентуса позитивні тести прийшли К'єлліні та Артуру, плюс є травми у Даніло, Ремсі та Бонуччі.

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ПРОГНОЗ: З огляду на останні результати туринців вони бачаться фаворитами. Але численні кадрові втрати обох команд можуть сплутати карти. Думаю, Ювентус переможе, ймовірно, заб'ють обидві команди, відповідно буде ТБ 2,5.

Котирування Parimatch на ці результати: