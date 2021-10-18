Побоялися мапи з Кримом? Українських чемпіонів світу одягли у футболки збірної Росії (фото)

На українців з Team Spirit одягли футболки збірної Росії

Вчора в Бухаресті завершився чемпіонат світу з Dota 2. Найкращою командою івенту The International 10 став колектив Team Spirit з Росії.

Команда Айрата Газієва зуміла в гранд-фіналі здолати фаворита змагання PSG.LGD з рахунком 3:2. У команді також є двоє українців – Ілля "Yatoro" Мулярчук і Мирослав "Mira" Колпаков.

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Відео вирішальної гри між Team Spirit та PSG.LGD:

Після успіху футбольна збірна Росії привітала Team Spirit на своїй сторінці в Twitter. Правда, прикріплена фотографія викликала резонанс в коментарях.

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На ній кіберкоманда зображена в футболках збірної Росії, в тому числі і двоє українців. Користувачі в коментарях звернули на це увагу: хтось попросив виправити помилку, хтось іронізував з цього приводу. Реакція самих хлопців поки невідома.

Один з користувачів запропонував одягнути на Іллю і Мирослава футболки збірної України. Однак є сумніви, що адміністратори сторінки збірної Росії використовують футболки нашої національної команди з Кримом на мапі України.

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Відмітимо, що за перемогу на The International 10 кіберспортивна команда отримала 18,2 мільйона доларів. Це вже не перший тріумф на турнірі колективу з СНД. У першому розіграші TI у 2011 році перемогла українська команда NAVI, до якої також входили представники з Росії.