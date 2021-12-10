Перше дербі Шевченка: прогноз коментатора на матч Дженоа – Сампдорія

Андрій Шевченко. Фото ФК Дженоа

Сьогодні Дженоа проведе п'ятий матч під керівництвом Андрія Шевченка. Суперник у поєдинку чемпіонату Італії – Сампдорія. Пропонуємо послухати прогноз на гру від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

Дженоа – Сампдорія

Серія А, 10 грудня, п'ятниця о 21:45, Мегого

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Андрій Шевченко провів уже чотири матчі біля керма Дженоа, ейфорія від призначення спала, тепер усі чекають першої перемоги та першого голу команди під його керівництвом. Український тренер очолив "грифонів" під час їхнього вкрай складного календаря. У черзі зустрічей із топ-суперниками найслабшим був Удінезе, з яким вдалося здобути єдине очко (0:0).

Сампдорія – ще один не найсильніший суперник у цьому графіку, але при цьому – вкрай принциповий, адже це дербі Генуї, тому матч дуже важливий для Дженоа та Шевченка.

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Сампдорія йде 15-ю у Серії А, випереджаючи "грифонів" на п'ять очок. Цікаво, що вони в останніх п'ятьох турах стабільно забивали хоча б по одному голу, тоді як команда Шеви у всіх чотирьох матчах під його керівництвом не забила жодного разу.

З лазарета Дженоа приходять позитивні новини – Крішито та Дестро відновилися після травм, а Фарес, Максимович та Каллон найближчими днями також мають повернутися до роботи.

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ПРОГНОЗ. Це дербі набуває ще більшої принциповості та важливості для тренерського штабу Шевченка. Не сумніваюся, що його команда не програє. Думаю, заб'є перший гол під його керівництвом.

Котирування на ці результати від Parimatch:

Дженоа не програє (1Х) – коефіцієнт 1.61

Дженоа заб'є гол – коефіцієнт 1.44