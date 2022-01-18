18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Букмекер

Пенсіонери їдуть у гості до Поттера: де дивитись матч Брайтон – Челсі та хто фаворит

Анатолій Дерека
18 січня, 08:05
Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Англії. Лондонці проведуть свій матч 24 туру АПЛ на три тижні раніше через участь у Клубному чемпіонаті світу

У першій очній дуелі сезону Челсі та Брайтон розписали нічию 1:1 / Фото: Getty Images

Сьогодні в АПЛ відбудеться перенесений матч 24 туру. У ньому зійдуться Брайтон та Челсі, який під час уїк-енду цього туру гратиме на Клубному чемпіонаті світу. Поєдинок пройде у Брайтоні на стадіоні "Фалмер". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Брайтон – Челсі? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Брайтон – Челсі онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

Реклама

Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, "сині" є фаворитами дуелі. Котирування на перемогу Челсі рівні 1.77, тоді як на Брайтон 5.20. Коефіцієнт на нічию становить 3.60. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Брайтона – 19%
  • нічия – 27%
  • перемога Челсі – 54%

Брайтон жваво розпочав сезон із чотирьох перемог у 5-ти матчах. Проте потім команда Грема Поттера потрапила в 11-матчеву безвиграшну серію, яку вдалося перервати лише напередодні Нового Року. Наразі "чайки" йдуть на дев'ятій позиції, відстаючи від єврокубкової зони на 4 бали.

Реклама

Читайте також: Роналду отримав особливий приз від ФІФА

Челсі ж довго залишався в чемпіонських перегонах і навіть деякий час лідирував у турнірній таблиці. Втім, лише одна перемога в останніх 6 іграх АПЛ відкинули команду Тухеля на третю позицію. Остаточно "пенсіонери" попрощалися з мріями про золото після поразки від Манчестер Сіті минулого туру (0:1).