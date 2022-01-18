Пенсіонери їдуть у гості до Поттера: де дивитись матч Брайтон – Челсі та хто фаворит

У першій очній дуелі сезону Челсі та Брайтон розписали нічию 1:1 / Фото: Getty Images

Сьогодні в АПЛ відбудеться перенесений матч 24 туру. У ньому зійдуться Брайтон та Челсі, який під час уїк-енду цього туру гратиме на Клубному чемпіонаті світу. Поєдинок пройде у Брайтоні на стадіоні "Фалмер". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Брайтон – Челсі? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Брайтон – Челсі онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

Реклама

Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, "сині" є фаворитами дуелі. Котирування на перемогу Челсі рівні 1.77, тоді як на Брайтон 5.20. Коефіцієнт на нічию становить 3.60. Імовірність результату матчу у відсотках:

перемога Брайтона – 19%

нічия – 27%

перемога Челсі – 54%

Брайтон жваво розпочав сезон із чотирьох перемог у 5-ти матчах. Проте потім команда Грема Поттера потрапила в 11-матчеву безвиграшну серію, яку вдалося перервати лише напередодні Нового Року. Наразі "чайки" йдуть на дев'ятій позиції, відстаючи від єврокубкової зони на 4 бали.

Реклама

Читайте також: Роналду отримав особливий приз від ФІФА

Челсі ж довго залишався в чемпіонських перегонах і навіть деякий час лідирував у турнірній таблиці. Втім, лише одна перемога в останніх 6 іграх АПЛ відкинули команду Тухеля на третю позицію. Остаточно "пенсіонери" попрощалися з мріями про золото після поразки від Манчестер Сіті минулого туру (0:1).