15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Букмекер

Олімпійські розбірки Центральної Європи: де дивитись матч Чехія – Швейцарія та хто переможе

Анатолій Дерека
15 лютого, 06:33
Збірні вже зустрічалися в групі на цих Іграх та перемогу по буллітах здобули чехи. Прогноз букмекерів на чоловічий хокей

Чехія обігравала вже Швейцарію по буллітах / Фото: Getty Images

15 лютого на Олімпіаді-2022 проходять поєдинки раунду плей-офф у чоловічому турнірі з хокею з шайбою. В одній із зустрічей на льоду зійдуться збірні Чехії та Швейцарії. Зустріч розпочнеться о 10:40.

Де дивитись матч Чехія – Швейцарія? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

Реклама

Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, комфортна перевага на боці чехів. Коефіцієнт з їхньої прохід становить 1.57, тоді як на швейцарців – 2.40. Імовірність проходу команд до чвертьфіналу наступна:

  • прохід Чехії – 60%
  • прохід Швейцарії – 40%

Зазначимо, що обидві команди воювали в одній групі на цій Олімпіаді. У другому турі Чехія та Швейцарія провели рівний поєдинок, у якому по буллітах перемогу здобули перші.

Реклама

Читайте також: Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні

Крім того, чехи сенсаційно поступилися у першому турі Данії (1:2), а в останньому не менш несподівано здолали росіян в овертаймі (6:5). Швейцарія ж обидва матчі цим командам програла. Переможець цієї пари до 1/4 фіналу вийде на збірну Фінляндії. Фінал турніру відбудеться 20 лютого о 06:10.