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Новий Манімейкер? Професійний гравець подарував безробітному аматору квиток на WSOP

Анатолій Дерека
29 вересня, 15:50
Англієць Райан Осман не зміг обіграти Лукаса Робінсона в боротьбі за путівку на Main Event WSOP, проте його суперник проявив щедрість

Лукас Робінсон ощасливив Райана Османа / Фото: Cardschat

Уже завтра в Лас-Вегасі стартує Світова серія покеру. WSOP вперше з початку пандемії коронавірусу пройде в офлайн-режимі.

Організатори розіграють 88 золотих браслетів в "живих" івентах, а також ще 11 – в онлайн-турнірах. Участь в серії візьмуть не тільки найкращі гравці з усього світу, а й аматори.

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Одним з них стане британець Райан Осман, який досяг успіху в сателіті на Головну подію WSOP. Хлопець пройшов через непросту систему відбору і дійшов до хедз-апу з професійним гравцем Лукасом Робінсоном.

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У битві за квиток все ж тріумфував покер-про, проте Лукас вирішив зробити добрий жест і подарував перемогу Райану. Для хлопця це було особливим моментом, адже буквально за тиждень до старту відбору він втратив роботу і зробив ставку на заробіток на покері.

"Захід був приголомшливим, організатори влаштували шоу. Тут був безкоштовний бар, пристрій для наливання пива, безкоштовні турніри Spin&Go і безліч кеш-ігор. Всі за фінальним столом були дійсно конкурентоспроможні.

Робінсон – приголомшливий, йому не потрібно було цього робити. Він провів відмінну гру і заслужив перемогу. Напевно, це найприємніше, що коли-небудь робили для мене. Я, напевно, повинен йому як мінімум 10%, якщо виграю Головну подію!

Я ніколи не був у Вегасі. Я завжди хотів поїхати, тому збираюся отримати задоволення від цього досвіду. Що стосується головної події WSOP, моя стратегія полягатиме в тому, щоб грати в ту ж гру, що й завжди. Я спробую бути агресивним спочатку".

Якщо ж Райан зможе тріумфувати на WSOP Main Event, його будуть порівнювати з Крісом Манімейкером. Легендарний американець зумів вирвати перемогу на Головній події серії 2003 року, будучи звичайним бухгалтером і непрофесійним гравцем.

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