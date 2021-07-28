Невдачливий американець вдруге за тиждень зупинився за крок від браслета WSOP (відео)

Даніель Базгон (зліва) не повірив у сильну комбінацію Даніеля Лазруса (праворуч) в хедз-апі / Фото: Pokernews

Вчора вночі завершився черговий турнір Світової серії покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-івентах з 1 липня по 1 серпня.

Турнір High Roller Championship зібрав понад 200 гравців, які внесли по 3200 доларів бай-іну. За фінальний стіл з відомих гравців вийшов один з найбагатших гравців Девід Пітерс.

Втім, чемпіон 25-го івенту посів п'яте місце і задовольнився призом у 43 з гаком тисячі. В хедз-ап же потрапили два Даніеля. Мова про Лазруса та Базгона, які на початок дуелі мали майже рівні стеки.

Зазвичай в такій ситуації хедз-ап триває довго, однак не в цьому випадку. Буквально через кілька роздач обидва гравці пішли в олл-ін з сильними руками (А4 у Базгона та АТ у Лазруса).

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На столі до моменту виставлення фішок лежали А-Т-8-2-3, тому переможцем турніру став Лазрус з двома парами проти однієї у опонента. Для Даніеля це перший браслет і найбільший занос в кар'єрі.

Раніше у всіх івентах він зміг заробити трохи більше 14 тисяч. А ось для Базгона серія поки складається прикро, адже це другий раннер-ап для нього в цьому році. Раніше Даніель поступився Сенг Лі у 20-му турнірі.

Результати фінального столу WSOP Online Event #28:

Даніель Лазрус – 205,3 тис. доларів Даніель Базгон – 126,8 тис. доларів Бретт Аптер – 87,2 тис. доларів Майкл Мароне – 61,1 тис. доларів Девід Пітерс – 43,7 тис. доларів Фелікс Вандепут – 32,3 тис. доларів Джеремайя Вільямс – 24,4 тис. доларів Джеймс Коллопі – 18,1 тис. доларів