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Неймовірна роздача у покері! Як троє топових гравців запалили на телешоу

Анатолій Дерека
19 травня, 11:41
Філ Айві, Даніель Негреану та Патрік Антоніус розіграли круту роздачу в кеш-ігри на High Stakes Poker, наростивши банк до 311 тисяч доларів.

Даніель Негреану, Патрік Антоніус та Філ Айві запалили на High Stakes Poker

Культове шоу High Stakes Poker є найпопулярнішим у світі покеру. Організатори збирають у себе зірок цього виду спорту та влаштовує між ними кеш-ігри.

У недавньому випуску взяли участь ікони покера Дойл Брансон, Філ Айві, Том Дван, Даніель Негреану та Патрік Антоніус. І одна з роздач вийшла по-справжньому вогненною! Руки були такі:

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  • Патрік Антоніус 5♠️5♦️
  • Філ Айві К♣️10♦️
  • Гаррі Гіббс 6♦️4♦️
  • Даніель Негреану 9♠️9♥️

На префлопі Антоніус зробив рейз 2,5К доларів і його підтримала вище названа трійка. На стіл приземлилися 5♣️9♦️10♥️, подарувавши двом гравцям по сету.

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Гіббс швидко вийшов із гри після ставки Патріка у 5 тисяч, але Філ та Даніель її підтримали. На торні прилетіла 10♣️, через що у Айві утворився сет, а у Антоніуса та Негреану – по фулл-хаусу. Старший був у KidPoker.

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Канадець поставив 26К та Айві з Антоніусом зрівняли. Жінка Q♦️ на рівері розклад не змінила, перемога повинна була дістатись Негреану.

Даніель зробив ставку в 54К, змусивши Айві скинути карти. А ось Антоніус перебив її і пішов до олл-іну (156 тисяч). Тут уже канадець подумав, що Патрик має десятки чи пані, вирішив скинути переможну руку. У результаті банк 311 тисяч доларів дістався фіну.