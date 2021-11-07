Налаштувалися на лідерство в УПЛ? Котирування на перемогу Шахтаря обвалилися після фіаско Динамо

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні відбудеться поєдинок 14-го туру чемпіонату України з футболу за участю чинного віце-чемпіона країни. Донецький Шахтар вирушить у гості до Колоса. Зустріч пройде на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Початок – о 17:00.

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Онлайн-трансляція матчу Колос – Шахтар буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у ковалівській битві.

На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Роберто Де Дзербі. Ставки на перемогу донеччан варіюються навколо 1.32, тоді як на господарів виставлений коефіцієнт вище 12.50. Нічия ж оцінюється приблизно в 6.00.

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Компанія Колос Нічия Шахтар Parimatch 16.50 6.30 1.20 Favbet 14.00 6.20 1.22 Vbet 15.00 6.30 1.22 1xbet 16.00 6.30 1.19 Marsbet 12.50 5.40 1.27

Зазначимо, що ще вчора котирування на успіх донеччан були трохи вищими (близько 1.30). Також експерти вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.65, тоді як на "менше" можна поставити за 2.20.

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.39. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

Фернандо – 1.85

Тете – 2.20

Володимир Лисенко – 2.85

Алан Патрік – 2.95

Ніка Січінава – 3.20

Манор Соломон – 3.20

Маркос Антоніо – 3.50

Марлос – 3.75

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Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

буде пенальті – 2.70

Шахтар виграє в 3 і більше голів – 2.79

червона картка – 3.75

Колос не програє – 4.25

буде автогол – 7.75

один із гравців оформить хет-трик – 9.00

На цей час Динамо лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України, проте після вчорашнього успіху Ворскли у Києві Шахтар може зрівнятися зі столичною командою у разі перемоги. Колос же йде 11-м, програвши три останні зустрічі в УПЛ поспіль.

Зазначимо, що востаннє команди грали аж у лютому цього року. Тоді підопічні ще Луїша Каштру не зуміли пробити ворота Колоса, який зрештою відібрав очки (0:0).