"Сподіваюся, Харрі Кейн підніме трофей": британський покерист – про фінал Євро-2020

Патрік Леонард не пропускав матчі команди Гарета Саутгейта на цьому чемпіонаті Європи і вірить у підсумковий успіх "Трьох левів"

Патрік Леонард бачить Харрі Кейна з головним трофеєм Євро-2020 / Фото: Getty Images

Вже сьогодні стане відомий новий футбольний чемпіон Європи. У вирішальному матчі Євро-2020 змагатимуться збірні Італії та Англії. Початок поєдинку – о 22:00. До слова, онлайн-трансляція матчу Італія – Англія буде доступна у нас на сайті.

Гаряче підтримує свою національну команду один з найкращих британських покеристів Патрік Леонард. За день до гри, яка відбудеться на лондонському "Уемблі", в Stories на своїй сторінці в Instagram гравець виклав відео з напуттям гравцям: "Сподіваюся, завтра в цей час під аркою Уемблі Харрі Кейн підніме трофей. Удачі!".

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Відзначимо, що букмекери називають Англію фаворитом фінального поєдинку Євро-2020. Коефіцієнт на перемогу команди Гарета Саутгейта в основний час становить 2.50, тоді як на Італію він виставлений в розмірі 3.40. Що ж стосується підсумкового успіху, то перемога Англії на чемпіонаті Європи оцінюється в 1.79. Нагадаємо, що родоначальники футболу ще жодного разу не вигравали Євро, тоді як італійцям трофей підкорявся у 1968 році.