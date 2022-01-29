Надаль проти Медведєва: хто фаворит у фіналі Australian Open?

Переможцем Відкритого чемпіонату Австралії стане Рафаель Надаль чи Данило Медведєв

Завтра вранці відбудеться фінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У вирішальному матчі Australian Open змагатимуться іспанець Рафаель Надаль та росіянин Данило Медведєв. Очікується, що поєдинок стартує о 10.30.

У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Eurosport 1. Тим часом букмекери оцінили шанси гравців на трофей.

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На їхню думку, Данило Медведєв є фаворитом зустрічі . Коефіцієнт з його тріумф становить 1.53, тоді як на іспанця можна поставити за 2.60. Імовірність у відсотках така:

перемога Надаля – 37%

перемога Медведєва – 63%

Крім того, найімовірнішим результатом зустрічі є суха перемога Медведєва у три сети 3.65. Зазначимо, що на цьому турнірі Медведєв лише два матчі із шести виграв усуху.

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Данило є поточною другою ракеткою світу, поступаючись у рейтингу лише Новаку Джоковичу. Серба через порушення ковідних правил в'їзду до Австралії дискваліфікували з турніру, оскільки він не вакцинований від коронавірусу.

Данило Медведєв на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Минулого сезону Медведєв уперше вийшов у фінал Australian Open, проте у вирішальному матчі поступився саме Джоковичу. Щоправда, тоді ж 2021 року росіянин взяв реванш у серба у фіналі US Open, вигравши свій перший турнір Великого Шлему.

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Що ж стосується Надаля, то п'ята ракетка світу має найбільшу кількість тріумфів на івентах четвірки Grand Slam. Іспанець має 20 перемог на Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдоні та US Open. Стільки ж у Федерера з Джоковичем, тому завтра Рафа може стати одноосібним лідером рейтингу.

Рафаель Надаль / Фото: Reuters

Щоправда, на Відкритому чемпіонаті Австралії у Надаля лише один тріумф у далекому 2009-му. У фіналах турнірів іспанець програвав чотири рази.