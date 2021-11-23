Мюнхенський каток у Києві. Чи є шанси Динамо відібрати очки у Баварії?

Динамо битиметься з Баварією вже на НСК Олімпійський / Фото: Getty Images
Сьогодні відбудеться поєдинок 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю чинного чемпіона України. Київське Динамо зіграє проти мюнхенської Баварії. Зустріч проходитиме на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок – о 19:45.
Онлайн-трансляція матчу Динамо – Баварія буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у київській битві.
На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Юліана Нагельсманна. Ставки на перемогу гостей приймаються за 1.36, тоді як на команду Луческу виставлено коефіцієнт 8.70. Нічия ж оцінюється приблизно в 5.50.
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Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.50, тоді як на "менше" можна поставити за 2.62.
Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.73. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:
- Роберт Левандовський – 1.40
- Лерой Сане – 2.10
- Томас Мюллер – 2.20
- Кінгслі Коман – 2.20
- Марсель Забітцер – 2.50
- Леон Горецька – 2.80
- Корентен Толіссо – 2.80
- Марк Рока – 3.00
- Альфонсо Девіс – 3.00
- Віктор Циганков – 3.50
- Ілля Шкурін – 3.50
- Богдан Лєднєв – 4.00
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- буде пенальті – 2.50
- заб'є гравець із заміни – 2.50
- червона картка – 4.60
- Динамо не програє – 3.25
- Баварія виграє у 3 та більше голів – 3.55
- буде автогол – 8.50
- один із гравців оформить хет-трик – 9.00
Баварія є однією з чотирьох команд у цій Лізі чемпіонів (разом з Аяксом, Ліверпулем та Ювентусом), які ще не втрачали очок і вже гарантували собі вихід до плей-оф. При цьому всі свої перемоги мюнхенці здобули з розгромним рахунком:
- 3:0 в гостях із Барселоною
- 5:0 вдома з Динамо
- 4:0 в гостях із Бенфікою
- 5:2 вдома з Бенфікою
Команді Нагельсманна достатньо здобути одне очко або дочекатися втрати від Барселони, щоб гарантувати собі перше місце у квартеті. А от на киян чекає сувора боротьба за євровесну, причому явно не лігочемпіонівську.
Команда Мірчі Луческу набрала лише один бал у минулих іграх (0:0 вдома з Бенфікою) і тепер відстає від другої Барселони на п'ять очок, а від португальців – на три. Поразка сьогодні може закрити перед "біло-синіми" путівку до євровесни.
Як Динамо розгромно поступилося Баварії у Мюнхені: