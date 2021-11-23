23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Гра Букмекери

Мюнхенський каток у Києві. Чи є шанси Динамо відібрати очки у Баварії?

Анатолій Дерека
23 листопада, 11:25
Команда Мірчі Луческу є явним андердогом у домашньому протистоянні з німецьким грандом, який уже забезпечив собі путівку до плей-оф Ліги чемпіонів.

Динамо битиметься з Баварією вже на НСК Олімпійський / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться поєдинок 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю чинного чемпіона України. Київське Динамо зіграє проти мюнхенської Баварії. Зустріч проходитиме на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок – о 19:45.

Динамо – Баварія дивитись онлайн-трансляцію матчу 23 листопада. Ліга чемпіонів

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Онлайн-трансляція матчу Динамо – Баварія буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у київській битві.

На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Юліана Нагельсманна. Ставки на перемогу гостей приймаються за 1.36, тоді як на команду Луческу виставлено коефіцієнт 8.70. Нічия ж оцінюється приблизно в 5.50.

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Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.50, тоді як на "менше" можна поставити за 2.62.

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.73. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

  • Роберт Левандовський – 1.40
  • Лерой Сане – 2.10
  • Томас Мюллер – 2.20
  • Кінгслі Коман – 2.20
  • Марсель Забітцер – 2.50
  • Леон Горецька – 2.80
  • Корентен Толіссо – 2.80
  • Марк Рока – 3.00
  • Альфонсо Девіс – 3.00
  • Віктор Циганков – 3.50
  • Ілля Шкурін – 3.50
  • Богдан Лєднєв – 4.00

Мірча Луческу / Фото: Reuters

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Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • буде пенальті – 2.50
  • заб'є гравець із заміни – 2.50
  • червона картка – 4.60
  • Динамо не програє – 3.25
  • Баварія виграє у 3 та більше голів – 3.55
  • буде автогол – 8.50
  • один із гравців оформить хет-трик – 9.00

Баварія є однією з чотирьох команд у цій Лізі чемпіонів (разом з Аяксом, Ліверпулем та Ювентусом), які ще не втрачали очок і вже гарантували собі вихід до плей-оф. При цьому всі свої перемоги мюнхенці здобули з розгромним рахунком:

  • 3:0 в гостях із Барселоною
  • 5:0 вдома з Динамо
  • 4:0 в гостях із Бенфікою
  • 5:2 вдома з Бенфікою

Юліан Нагельсман / Фото: Reuters

Команді Нагельсманна достатньо здобути одне очко або дочекатися втрати від Барселони, щоб гарантувати собі перше місце у квартеті. А от на киян чекає сувора боротьба за євровесну, причому явно не лігочемпіонівську.

Команда Мірчі Луческу набрала лише один бал у минулих іграх (0:0 вдома з Бенфікою) і тепер відстає від другої Барселони на п'ять очок, а від португальців – на три. Поразка сьогодні може закрити перед "біло-синіми" путівку до євровесни.

Як Динамо розгромно поступилося Баварії у Мюнхені: