Можна навіть на поле не виходити. Чому у Чорноморця немає шансів у грі з Динамо

Динамо – явний фаворит у дуелі з Чорноморцем / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Сьогодні відбудеться поєдинок 15-го туру чемпіонату України з футболу за участю чинного чемпіона країни. Київське Динамо зіграє проти Чорноморця з Одеси. Зустріч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок – о 19:30.
Онлайн-трансляція матчу Чорноморець – Динамо буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у столичній битві.
На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Мірчі Луческу. Ставки на перемогу киян варіюються близько 1.12, тоді як на одеситів виставлено коефіцієнт від 19.50 до 29.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 8.40.
|Компанія
|Чорноморець
|Нічия
|Динамо
|Parimatch
|19.50
|8.70
|1.13
|Favbet
|19.50
|9.10
|1.12
|Vbet
|26.00
|8.40
|1.12
|1xbet
|21.00
|8.70
|1.11
|Marsbet
|29.00
|7.70
|1.12
Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.43, тоді як на "менше" можна поставити за 2.70.
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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події є досить низькою – 2.47. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:
- Віктор Циганков – 1.45
- Денис Гармаш – 2.00
- Віталій Буяльський – 2.00
- Вітіньо – 2.55
- Карлос Де Пена – 2.75
- Володимир Шепелєв – 5.00
- Артур Авагімян – 5.50
- Олександр Караваєв – 5.50
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- буде пенальті – 2.80
- червона картка – 4.60
- Чорноморець не програє – 6.00
- Динамо виграє у 4 і більше голи – 3.70
- буде автогол – 6.75
- один із гравців оформить хет-трик – 8.50
На цей момент Динамо йде на другому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи порівну очок із Шахтарем. Чорноморець же бореться за виживання, проте зараз перебуває на рятівному 12-му місці, маючи відрив від останнього Маріуполя у чотири бали.
Минулого туру одесити приємно здивували, вирвавши божевільну перемогу у грі з Рухом (4:3). Забивши три м'ячі до 57-ї хвилини, Чорноморець примудрився упустити перевагу за 12 хвилин. Щоправда, пізній гол Тлумака дозволив одеситам святкувати перемогу.
Динамо ж навпаки провалило останній матч у чемпіонаті, зазнавши першої поразки у турнірі. Обіграти киян зуміла Ворскла, яка забила два голи на НСК "Олімпійський" і пропустила лише у компенсований час.