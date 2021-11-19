Можна навіть на поле не виходити. Чому у Чорноморця немає шансів у грі з Динамо

Динамо – явний фаворит у дуелі з Чорноморцем / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні відбудеться поєдинок 15-го туру чемпіонату України з футболу за участю чинного чемпіона країни. Київське Динамо зіграє проти Чорноморця з Одеси. Зустріч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок – о 19:30.

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Онлайн-трансляція матчу Чорноморець – Динамо буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у столичній битві.

На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Мірчі Луческу. Ставки на перемогу киян варіюються близько 1.12, тоді як на одеситів виставлено коефіцієнт від 19.50 до 29.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 8.40.

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Компанія Чорноморець Нічия Динамо Parimatch 19.50 8.70 1.13 Favbet 19.50 9.10 1.12 Vbet 26.00 8.40 1.12 1xbet 21.00 8.70 1.11 Marsbet 29.00 7.70 1.12

Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.43, тоді як на "менше" можна поставити за 2.70.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події є досить низькою – 2.47. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

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Віктор Циганков – 1.45

Денис Гармаш – 2.00

Віталій Буяльський – 2.00

Вітіньо – 2.55

Карлос Де Пена – 2.75

Володимир Шепелєв – 5.00

Артур Авагімян – 5.50

Олександр Караваєв – 5.50

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

буде пенальті – 2.80

червона картка – 4.60

Чорноморець не програє – 6.00

Динамо виграє у 4 і більше голи – 3.70

буде автогол – 6.75

один із гравців оформить хет-трик – 8.50

На цей момент Динамо йде на другому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи порівну очок із Шахтарем. Чорноморець же бореться за виживання, проте зараз перебуває на рятівному 12-му місці, маючи відрив від останнього Маріуполя у чотири бали.

Минулого туру одесити приємно здивували, вирвавши божевільну перемогу у грі з Рухом (4:3). Забивши три м'ячі до 57-ї хвилини, Чорноморець примудрився упустити перевагу за 12 хвилин. Щоправда, пізній гол Тлумака дозволив одеситам святкувати перемогу.

Динамо ж навпаки провалило останній матч у чемпіонаті, зазнавши першої поразки у турнірі. Обіграти киян зуміла Ворскла, яка забила два голи на НСК "Олімпійський" і пропустила лише у компенсований час.