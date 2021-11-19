19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Можна навіть на поле не виходити. Чому у Чорноморця немає шансів у грі з Динамо

Анатолій Дерека
19 листопада, 13:40
Букмекери виставили космічний коефіцієнт на успіх одеської команди і навіть не вірять, що підопічні Юрія Мороза зможуть забити

Динамо – явний фаворит у дуелі з Чорноморцем / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні відбудеться поєдинок 15-го туру чемпіонату України з футболу за участю чинного чемпіона країни. Київське Динамо зіграє проти Чорноморця з Одеси. Зустріч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок – о 19:30.

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Онлайн-трансляція матчу Чорноморець – Динамо буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у столичній битві.

На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Мірчі Луческу. Ставки на перемогу киян варіюються близько 1.12, тоді як на одеситів виставлено коефіцієнт від 19.50 до 29.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 8.40.

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Компанія Чорноморець Нічия Динамо
Parimatch 19.508.701.13
Favbet 19.509.101.12
Vbet 26.008.401.12
1xbet 21.008.701.11
Marsbet 29.007.701.12

Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.43, тоді як на "менше" можна поставити за 2.70.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події є досить низькою – 2.47. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

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  • Віктор Циганков – 1.45
  • Денис Гармаш – 2.00
  • Віталій Буяльський – 2.00
  • Вітіньо – 2.55
  • Карлос Де Пена – 2.75
  • Володимир Шепелєв – 5.00
  • Артур Авагімян – 5.50
  • Олександр Караваєв – 5.50

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • буде пенальті – 2.80
  • червона картка – 4.60
  • Чорноморець не програє – 6.00
  • Динамо виграє у 4 і більше голи – 3.70
  • буде автогол – 6.75
  • один із гравців оформить хет-трик – 8.50

На цей момент Динамо йде на другому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи порівну очок із Шахтарем. Чорноморець же бореться за виживання, проте зараз перебуває на рятівному 12-му місці, маючи відрив від останнього Маріуполя у чотири бали.

Минулого туру одесити приємно здивували, вирвавши божевільну перемогу у грі з Рухом (4:3). Забивши три м'ячі до 57-ї хвилини, Чорноморець примудрився упустити перевагу за 12 хвилин. Щоправда, пізній гол Тлумака дозволив одеситам святкувати перемогу.

Динамо ж навпаки провалило останній матч у чемпіонаті, зазнавши першої поразки у турнірі. Обіграти киян зуміла Ворскла, яка забила два голи на НСК "Олімпійський" і пропустила лише у компенсований час.