"Мій кузен – Філ Айві": покеристка нетрадиційної орієнтації потрапила в курйозну історію

Ванесса Селбст познайомилася з двоюрідним братом Філа Айві

У лютому 2021 року відома покерістка Ванесса Селбст повернулася в гру після тривалої перерви. Дівчина є найуспішнішою представницею своєї статі в покері, заробивши на цій грі більше 11 мільйонів доларів.

Вчора Ванесса розповіла про забавну історію з життя. Привівши сина в дитячий сад, у Селбст зав'язалася розмова з одним із вчителів. Педагог зупинив Ванессу і запитав, чи дійсно вона грає в покер.

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Після ствердної відповіді він заявив, що його кузен також грає і подумав, що Ванесса його знає. В той момент дівчина вважала, що потрапила в типову ситуацію, коли люди поза покеру думають, ніби всі гравці знайомі один з одним.

Втім, педагог зумів її здивувати. На питання "Як його звуть?" учитель відповів "Філ Айві". Такої відповіді дівчина не очікувала, адже мова йшла про одного з найбагатших гравців світу, який виграв аж 10 золотих браслетів в кар'єрі.

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Відзначимо, що Селбст оголосила про завершення кар'єри ще у 2017 році та зайнялася трейдерством у хедж-фонді. Раніше дівчина зізналася у нетрадиційній сексуальній орієнтації, а у 2013 році узаконила відносини з Мірандою Форстер.