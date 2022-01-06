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Моуріньйо повертається на "Сан-Сіро": чого чекати від матчу Мілан – Рома

Кирило Круторогов
6 січня, 09:00
Кирило Круторогов ставить те, що Рома не програє Мілану й обидві команди заб'ють. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Італії

Жозе Моуріньо з Ромою мають намір зупинити Ібрагімовича та компанію / Фото: Getty Images

На сьогодні у Серії А намічені всі поєдинки 20-го туру чемпіонату Італії. Одним з центральних матчів дня стане дуель між Міланом та Ромою. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

МИЛАН – РОМА
6 січня, четвер, о 19:30, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.12 – 3.60 – 3.45

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"Россонері" гоняться за Інтером у чемпіонських перегонах, відстаючи на чотири очки. Тоді як "вовки" йдуть шостими та мріють про більше – до зони Ліги чемпіонів їм не вистачає шести балів. Мілан не програвав римлянам в останніх чотирьох зустрічах, вигравши три з них.

Златан Ібрагімович продовжить свої виступи за Мілан / Фото: Reuters

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У господарів під знаком питання участь Ребича, а от точно не зіграють травмовані К'яєр, Калабрія та Пеллегрі, а також Кессьє, Беннасер та Балло-Туре, що вирушили на Кубок Африки. В останніх п'яти домашніх матчах чемпіонату Мілан по два рази програв та переміг.

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Рома перед перервою видала невелику серію без поразок із чотирьох матчів. Не зовсім зрозуміло, у якій формі після ушкодження їхній провідний форвард Абрахам. Можливо, не зіграє через коронавірус Майораль і точно не допоможуть на "Сан-Сіро" африканці Діавара, Дарбо та Афена-Г'ян, які виїхали в розташування своїх збірних.

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ПРОГНОЗ: Господарі начебто фаворити, але Жозе Моуріньйо точно зможе піднести сюрприз. Очікую, що обидві команди заб'ють і Рома не програє.

Котирування Parimatchна ці результати:

  • Рома не програє – 1.77
  • обидві заб'ють – 1.63.