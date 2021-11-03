Багато м'ячів і впевнена перемога Реала? Оцінюємо шанси Шахтаря на успіх у Мадриді

Роберто Де Дзербі спробує обіграти команду Карло Анчелотті / Фото: Getty Images
Сьогодні відбудеться двобій 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю віце-чемпіона України Шахтаря. Команда Роберто Де Дзербі зіграє на виїзді проти мадридського Реалу. Зустріч проходитиме на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді. Початок – о 19:45.
Онлайн-трансляція матчу Реал-Шахтар буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита матчу у столиці України.
На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є іспанська команда. Ставки на перемогу Реалу варіюються навколо 1.24, тоді як на донеччан виставлений коефіцієнт вище 11.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 7.00.
|Компанія
|Реал
|Нічия
|Шахтар
|Parimatch
|1.22
|6.90
|14.50
|Favbet
|1.25
|7.00
|11.00
|Vbet
|1.24
|6.60
|15.00
|1xbet
|1.23
|7.20
|15.00
|Marsbet
|1.24
|6.40
|15.50
Також експерти впевнені, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.49, тоді як на "менше" можна поставити за 2.63.
Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.12. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів. Серед фаворитів переважно представники іспанської команди:
- Карім Бензема – 1.60
- Лука Йовіч – 1.60
- Вінісіус Жуніор – 1.80
- Родріго – 2.00
- Марко Асенсіо – 2.50
- Еден Азар – 2.50
- Іско – 2.70
- Тоні Кроос – 3.00
- Лукас Васкес – 3.20
- Лука Модріч – 3.50
- Фернандо – 4.00
- Давід Алаба – 4.00
- Манор Соломон – 4.50
- Марлос – 4.50
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- буде пенальті – 2.60
- заб'є гравець із заміни – 2.75
- тотал більше 4,5 – 3.55
- Шахтар не програє – 4.15
- червона картка – 4.60
- Реал виграє у 3 м'ячі та більше – 4.70
- буде автогол – 9.00
У перших трьох турах Шахтар набрав лише один бал, зігравши внічию з Інтером (0:0), тоді як Реал взяв 6 балів і примудрився поступитися Шерифу. У першій дуелі проти "Шахтаря" мадридці впевнено виграли з рахунком 5:0.
Після тієї зустрічі команди провели по три матчі на внутрішній арені. Донеччани здобули дві перемоги у чемпіонаті та пройшли у Кубку Чорноморець. Реал же взяв сім очок у трьох іграх, перегравши, зокрема, і принципового суперника в особі Барселони.