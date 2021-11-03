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Мілан --
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Брюгге --
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Багато м'ячів і впевнена перемога Реала? Оцінюємо шанси Шахтаря на успіх у Мадриді

Анатолій Дерека
3 листопада, 10:20
Донеччани є явними андердогами у битві з Реалом у Лізі чемпіонів. Команді Роберто Де Дзербі потрібна перемога, щоб залишитися в гонці за плей-офф

Роберто Де Дзербі спробує обіграти команду Карло Анчелотті / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться двобій 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю віце-чемпіона України Шахтаря. Команда Роберто Де Дзербі зіграє на виїзді проти мадридського Реалу. Зустріч проходитиме на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді. Початок – о 19:45.

Онлайн-трансляція матчу Реал-Шахтар буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита матчу у столиці України.

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На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є іспанська команда. Ставки на перемогу Реалу варіюються навколо 1.24, тоді як на донеччан виставлений коефіцієнт вище 11.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 7.00.

Компанія Реал Нічия Шахтар
Parimatch 1.226.9014.50
Favbet 1.257.0011.00
Vbet 1.246.6015.00
1xbet 1.237.2015.00
Marsbet 1.246.4015.50

Також експерти впевнені, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.49, тоді як на "менше" можна поставити за 2.63.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.12. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів. Серед фаворитів переважно представники іспанської команди:

  • Карім Бензема – 1.60
  • Лука Йовіч – 1.60
  • Вінісіус Жуніор – 1.80
  • Родріго – 2.00
  • Марко Асенсіо – 2.50
  • Еден Азар – 2.50
  • Іско – 2.70
  • Тоні Кроос – 3.00
  • Лукас Васкес – 3.20
  • Лука Модріч – 3.50
  • Фернандо – 4.00
  • Давід Алаба – 4.00
  • Манор Соломон – 4.50
  • Марлос – 4.50

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • буде пенальті – 2.60
  • заб'є гравець із заміни – 2.75
  • тотал більше 4,5 – 3.55
  • Шахтар не програє – 4.15
  • червона картка – 4.60
  • Реал виграє у 3 м'ячі та більше – 4.70
  • буде автогол – 9.00

У перших трьох турах Шахтар набрав лише один бал, зігравши внічию з Інтером (0:0), тоді як Реал взяв 6 балів і примудрився поступитися Шерифу. У першій дуелі проти "Шахтаря" мадридці впевнено виграли з рахунком 5:0.

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Після тієї зустрічі команди провели по три матчі на внутрішній арені. Донеччани здобули дві перемоги у чемпіонаті та пройшли у Кубку Чорноморець. Реал же взяв сім очок у трьох іграх, перегравши, зокрема, і принципового суперника в особі Барселони.