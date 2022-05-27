Світова серія покеру на носі! Список найтитулованіших гравців WSOP

За перемогу в турнірах найкращої покерної серії гравці отримують золоті браслети

Незабаром, 31 травня, стартує нова Світова серія покеру, яка є по суті чемпіонату світу з цієї гри. У Лас-Вегас приїду найкращі покеристи світу, щоб боротися за золоті браслети.

Організатори проведуть 89 топ-турнірів, що на один більше, ніж минулого року. Новим івентом стане турнір чемпіонів, де зіграють усі 88 попередніх переможців WSOP 2022.

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Серія проводиться із 1970 року. За цей час WSOP розіграла аж 1788 золотих браслетів. Вони були розіграні не лише на основних турнірах серії, адже організація проводить також WSOP Europe, WSOP Asia Pacific, WSOP Circuit та WSOP Online.

Рекордсменом за кількістю браслетів є Філ Хельмут, який здобув 16 золотих нагород. Першу він завоював у 1989 році, а крайню – у листопаді минулого року.

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Філ Гельмут не планує зменшувати оберти в покері / Фото: Instagram Філа Хельмута

Філ суттєво відірвався від переслідувачів, у яких по 10 золотих браслетів. До вашої уваги – список найтитулованіших учасників WSOP за весь час:

№ Гравець Кількість Роки 1 Філ Хельмут 16 1989, 1992, 1993, 1993, 1993, 1997, 2001, 2003, 2003, 2006, 2007, 2012, 2012 (Е), 2015, 2018, 2021 2 Дойл Брансон 10 1976, 1976, 1977, 1977, 1978, 1979, 1991, 1998, 2003, 2005 3 Джонні Чен 10 1985, 1987, 1988, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2003, 2005 4 Філ Айві 10 2000, 2002, 2002, 2002, 2005, 2009, 2009, 2010, 2013 (А), 2014 5 Джонні Мосс 9 1970, 1971, 1971, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988 6 Ерік Сайдел 9 1992, 1993, 1994, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2021 (О) 7 Мен Нгуєн 7 1992, 1995, 1995, 1996, 2003, 2003, 2010 8 Біллі Бакстер 7 1975, 1978, 1982, 1982, 1987, 1993, 2002 9 Джей Хеймовітц 6 1975, 1986, 1991, 1994, 2000, 2001 10 Лейн Флек 6 1999, 2002, 2002, 2003, 2003, 2008 11 Ти Джей Клутьє 6 1987, 1994, 1994, 1998, 2004, 2005 12 Джон Хенніган 6 2002, 2004, 2014, 2016, 2018, 2019 13 Тед Форрест 6 1993, 1993, 1993, 2004, 2004, 2014 14 Кріс Фергюсон 6 2000, 2000, 2001, 2003, 2003, 2017 (E) 15 Даніель Негреану 6 1998, 2003, 2004, 2008, 2013 (А), 2013 (Е) 16 Джефф Лісандро 6 2007, 2009, 2009, 2009, 2010 (E), 2014 (A)

E – серія WSOP Europe

A – серія WSOP Asia Pacific

O – серія WSOP Online