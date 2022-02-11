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Мільйон за півтора місяці! Найкращий гравець 2021 року від душі запалив за столом покеру (відео)

Анатолій Дерека
11 лютого, 17:36
Боснійський хайролер Алі Імсірович зумів відбити витрачені 50 тисяч доларів, вигравши івент на PokerGo Cup

Алі Імсирович продовжує перемагати у 2022 році / Фото: Twitter Pokergo

Цими днями проходить серія PokerGo Cup, яка організована популярною стрімінговою платформою PokerGo. Організатори намітили топ-турніри з найкращими гравцями планети з бай-інами від 10К до 100К доларів.

Вчора добіг кінця сьомий івент з бай-іном 25 тисяч доларів. Його учасниками стали 43 покеристи, що дозволило вперше за серію перебити позначку призового фонду в 1 мільйон доларів.

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У призи потрапило семеро гравців, у тому числі й засновник платформи PokerGo Кері Катц. Для бізнесмена та успішного покериста це вже четверті ITM у цій серії.

Переможцем же став найкращий гравець минулого року Алі Імсірович. Тоді боснієць виграв понад 50 турнірів за весь 2021-й, а тепер йому підкорився другий хайролерський івент цього року після тріумфу у казино Venetian на початку січня.

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Алі Імсирович – найкращий боснійський покерист / Фото: WSOP

Алі був чіплідером усю фіналку і вийшов у хедз-ап із п'ятикратною перевагою на Семом Соверелом. При цьому американцю вдалося зрівнятися по стеку і навіть трохи вийти вперед. Але за одну роздачу Сем програв майже все, повіривши у дві пари тузів і двояк.

Соверел: AQ
Імсірович: K2

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Стіл: 6-2-2-A-T

Тріумф дозволив Імсіровичу вийти на третє місце у списку найуспішніших гравців 2021 року, заробивши в сумі трохи більше мільйона. Загалом за кар'єру балканець зумів виграти 16,1М у "живих" турнірах.

Результати фінального столу PokerGo Cup 07:

  1. Алі Імсірович – 365,5 тис. доларів
  2. Сем Соверел – 236,5 тис. доларів
  3. Джеремі Осмус – 161,2 тис. доларів
  4. Нік Шульман – 118,2 тис. доларів
  5. Кері Катц – 86 тис. доларів
  6. Даррен Еліас – 64,5 тис. доларів
  7. Роджер Сіппл – 43 тис. доларів