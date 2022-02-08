8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
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Наполі --
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Бернлі --
Ліверпуль --
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Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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ПСЖ --
Реал --
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Спортинг --
Манчестер Сіті --
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Інтер --
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Миколенко в гостях у мільярдерів: чи зможе Евертон здолати найбагатший клуб світу?

Кирило Круторогов
8 лютого, 08:46
Кирило Круторогов ставить на те, що Евертон як мінімум не програє Ньюкаслу і має шанси на перемогу. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Сьогодні в АПЛ відбудуться три поєдинки 24 туру чемпіонату Англії. Увага українських вболівальників буде прикута до стадіону "Сент-Джеймс Парк", де Ньюкасл прийме Евертон із Віталієм Миколенком. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

НЬЮКАСЛ – ЕВЕРТОН
8 лютого, вівторок, о 21:45, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 2.70 – 3.35 – 2.70

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Френк Лемпард береться за порятунок "ірисок". Він встиг дебютувати на посаді тренера в кубковому матчі проти Брентфорда і вийшов цей дебют якнайкраще – 4:1.

Наш Віталій Миколенко з'явився у стартовому складі та провів на полі 73 хвилини. Хочеться сподіватися, що новий коуч залишився задоволеним діями українця, і ми знову побачимо його у матчі чемпіонату Англії.

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Лемпард став новим тренером Миколенка / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Евертон розташовується на 16 місці, маючи перевагу над командами із зони вильоту лише на чотири очки. У Прем'єр-лізі вони не перемагають п'ять турів поспіль, взявши за цей період лише один бал і програвши останні три матчі.

А в гостях цього сезону чемпіонату виграли лише раз – ще у серпні. Після – у восьми виїзних матчах взяли лише два очки. Фабіан Делф та Том Девіс не зіграють через травми.

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Ситуація Ньюкасла ще гірша. "Сороки" живуть у зоні вильоту, хоча до рятівної позиції не вистачає лише одного очка. В останньому турі вони обіграли на виїзді Лідс (1:0), перервавши серію без перемог із п'яти матчів. Вілсон та Фернандес травмовані.

ПРОГНОЗ: Надважливий матч для обох команд, у якому нічия не влаштує нікого. Схиляюся до того, що Евертон як мінімум не програє. Хоча чекаю на їхню перемогу.

Котирування Parimatchна цей результат:

  • Евертон не програє 1.50