Мічіган запрошує на покерний турнір з мільйонною гарантією

Казино FireKeepers прийматиме Main Event MSPT / Фото: Pokernews

Вже наприкінці травня стартує чергова Світова серія покеру. Відбудеться вона у Лас-Вегасі та триватиме з 31 травня по 21 липня.

Тим часом перед цим у гравців буде можливість випробувати себе на турнірі з середніми лімітами в Мічигані. У рамках Mishigan State Poker Championship.

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З 12 по 15 травня пройде Main Event MSPT у казино FireKeepers у Батл-Кріку. Бай-ін події становитиме 1110 доларів, тоді як гарантований призовий фонд – аж 1 мільйон!

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Відібратися на івент можна буде через два рівні сателітів – з бай-іном 70 та 265 доларів. Минулого разу Головна подія MSPT зібрала 1615 входів, що дозволило наростити призовий фонд до 1,6 мільйона доларів.

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До речі, нещодавно закінчилася велика серія Європейського покерного туру EPT Monte Carlo. Переможцем Main Event вперше став бразилець. Марсело Сімоес обійшов понад 700 учасників та підняв аж 939 тисяч євро.