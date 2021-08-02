Мартін Скорсезе зняв круте кіно про покер та в'язницю – фільм скоро з'явиться в Україні

Кінострічка "Холодний розрахунок" вийде в прокат у вересні. У ній головний герой зіграє у Світовій серії покеру

Кадр з нового фільму Мартіна Скорсезе "Холодний розрахунок"

Покер стає настільки культовою грою, що нерідко з'являється у відомих кінострічках. Одним з найвідоміших фільмів про карткову гру є "Шулера" з Меттом Деймоном.

А вже цієї осені на екрани вийде нова покерна стрічка "The Card Counter", яка в Україні буде показана під назвою "Холодний розрахунок". Одним з продюсера фільму стане відомий американський сценарист Мартін Скорсезе.

Сюжет буде пов'язаний з тюремною тематикою. Головний герой Вільям опинився за ґратами, де вчиться грати в покер з іншими ув'язненими. З ними він навчається багатьох лайфхаків, які допомагають прораховувати карти.

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У підсумку після звільнення хлопець відправляється в казино, де застосовує свої навички. Це і стає його головним заняттям по життю. В результаті Вільям навіть зіграє на Світовій серії покеру (WSOP).

Відзначимо, що головну роль у фільмі виконав Оскар Айзек. Уродженець Гватемали відомий любителям фільмів по "Робін Гуду", "Зоряним війнам", а також "Людям Ікс". Очікується, в Україні "Холодний розрахунок" вийде в прокат в середині вересня.