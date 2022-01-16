16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 20:30 Онлайн
Атлетик --
Реал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Букмекер

Малиновський у гонитві за Скудетто: де дивитись матч Аталанта – Інтер та хто фаворит

Анатолій Дерека
16 січня, 12:45
Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Італії. Аталанті потрібно перемагати чинного чемпіона, щоб залишитися у "золотій" гонці

Руслан Малиновський вже забивав Інтеру цього сезону / Фото: Getty Images

У неділю, 16 січня, пройде центральний поєдинок 22 туру Серії А. У битві зійдуться претенденти на чемпіонство Аталанта та Інтер. Матч відбудеться в Бергамо на стадіоні "Атлеті Адзуррі д'Італія". Початок – о 21:45.

Де дивитись матч Аталанта – Інтер? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

Реклама

На думку Parimatch, Інтер є фаворитом матчу. Котирування на перемогу "неррадзурі" рівні 2.35, тоді як на Аталанту 2.95. Коефіцієнт на нічию становить 3.70. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Аталанти – 33%
  • нічия – 26%
  • перемога Інтера – 41%

Інтер є не лише чинним чемпіоном Італії, а й головним претендентом на перемогу цього сезону. "Неррадзурі" здобули вісім перемог поспіль та мають перевагу над Міланом в 1 бал. Щоправда, команда Піолі провела на один матч більше.

Реклама

Аталанта йде на 4 місці. Команда Гасперіні ділить його з Ювентусом, однак має дві гри у запасі. До Інтера ж бергамаскам аж вісім очок, тому їм потрібно лише перемагати, щоб залишитися в чемпіонських перегонах.

Гатебур і Маліновський / Фото: Getty Images

Команди вже зустрічалися у вересні на полі Інтера та розписали результативну нічию (2:2). Одним із голів тоді відзначився Руслан Малиновський. Цього сезону українець є гравцем основи, відзначившись п'ятьма голами та двома асистами у 18-ти іграх чемпіонату.