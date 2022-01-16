Малиновський у гонитві за Скудетто: де дивитись матч Аталанта – Інтер та хто фаворит

Руслан Малиновський вже забивав Інтеру цього сезону / Фото: Getty Images

У неділю, 16 січня, пройде центральний поєдинок 22 туру Серії А. У битві зійдуться претенденти на чемпіонство Аталанта та Інтер. Матч відбудеться в Бергамо на стадіоні "Атлеті Адзуррі д'Італія". Початок – о 21:45.

Де дивитись матч Аталанта – Інтер? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Інтер є фаворитом матчу. Котирування на перемогу "неррадзурі" рівні 2.35, тоді як на Аталанту 2.95. Коефіцієнт на нічию становить 3.70. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога Аталанти – 33%

нічия – 26%

перемога Інтера – 41%

Інтер є не лише чинним чемпіоном Італії, а й головним претендентом на перемогу цього сезону. "Неррадзурі" здобули вісім перемог поспіль та мають перевагу над Міланом в 1 бал. Щоправда, команда Піолі провела на один матч більше.

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Аталанта йде на 4 місці. Команда Гасперіні ділить його з Ювентусом, однак має дві гри у запасі. До Інтера ж бергамаскам аж вісім очок, тому їм потрібно лише перемагати, щоб залишитися в чемпіонських перегонах.

Гатебур і Маліновський / Фото: Getty Images

Команди вже зустрічалися у вересні на полі Інтера та розписали результативну нічию (2:2). Одним із голів тоді відзначився Руслан Малиновський. Цього сезону українець є гравцем основи, відзначившись п'ятьма голами та двома асистами у 18-ти іграх чемпіонату.