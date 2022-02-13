12 лютого 17:00
Евертон 3
Лідс 0
12 лютого 17:15
Вільярреал 0
Реал 0
12 лютого 18:30
Челсі 2
Палмейрас 1
12 лютого 19:00
Наполі 1
Інтер 1
12 лютого 19:00
Верес 2
Чорноморець 2
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Малиновський у битві за Лігу чемпіонів: де дивитись матч Аталанта – Ювентус та хто фаворит

Кирило Круторогов
13 лютого, 08:01
Кирило Круторогов ставить на те, що Ювентус не програє Аталанті у результативному матчі. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Італії

Малиновському належить зупинити Ювентус на чолі з грізним Душаном Влаховичем / Фото: Getty Images

Вчора у Серії А стартував 25 тур чемпіонату Італії. Сьогодні ж у центральному матчі дня поборються Аталанта та Ювентус. В очікуванні поєдинку пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АТАЛАНТА – ЮВЕНТУС
13 лютого, неділя, о 21:45, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.85 – 3.40 – 2.55

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Команди є сусідами по турнірній таблиці, але перебувають у різному положенні. Бергамаски не перемагають чотири гри поспіль, програвши останні дві, у тому числі й серед тижня Фіорентині в Кубку (2:3). Вони відкотилися на п'яте місце, відстаючи від Ювентуса на два очки, але маючи матч у запасі.

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Одна з причин відвертих невдач – численні кадрові втрати, яких ніяк не вдається позбутися. Сапата вибув на тривалий час, Ілічіч не грає через психологічні проблеми, у лазареті Паломіно та Міранчук, під питанням участь Пецельї, а голкіпер Муссо дискваліфікований.

Ювентус все ж виступить в Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Туринці не знають гіркоти поразки вже п'ять матчів поспіль, а в чемпіонаті ще більше – 10 турів. Причому за цей період вони пропустили лише у трьох поєдинках. У Кубку вони здолали Сассуоло (2:1). Точно не зіграють травмовані К'єлліні та К'єза. Можливо, встигне позбутися м'язових проблем Бернардескі.

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ПРОГНОЗ: У листопаді Аталанта обіграла Ювентус у гостях 1:0 завдяки голу Сапати, але тепер доведеться боротися за результат без нього. Майже впевнений, що Ювентус не програє.

Думаю, заб'ють обидві команди та будуть голи в обох таймах. Найкращим результатом для господарів буде результативна нічия. Не здивуюсь голу у другому матчі чемпіонату за Юве поспіль від Влаховича.

Котирування Parimatchна ці результати:

  • Ювентус не програє 1.45
  • голи в обох таймах – 1.71
  • обидві заб'ють – 1.67
  • гол Душана Влаховича – 2.55