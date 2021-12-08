Малиновський на межі провалу, Динамо може насолити Барселоні. На що поставити у Лізі чемпіонів

Хаві Ернандес, Роман Яремук та Руслан Малиновський ще не гарантували своїм командам плей-офф Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Сьогодні у Лізі чемпіонів відбудуться матчі останнього туру в групах E-H. Серед них буде і двобій за участю чемпіона України.

Динамо проти Бенфіки зіграє на лісабонському стадіоні "Да Луж", а онлайн поєдинку Ліги чемпіонів пройде на нашому сайті. Тим часом букмекерська компанія Parimatch визначила переможців та інших зустрічах.

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МАТЧ 1 Х 2 Бенфіка – Динамо 1.29 5.70 12.00 Баварія – Барселона 1.53 5.10 5.40 Ювентус – Мальме 1.16 7.70 22.00 Зеніт – Челсі 6.60 4.30 1.53 Аталанта – Вільярреал 1.73 4.20 4.50 Манчестер Юн – Янг Бойз 1.42 5.00 7.50 Вольфсбург – Лілль 2.44 3.20 3.20 Зальцбург – Севілья 3.15 3.35 2.37

Усі поєдинки у прямій трансляції будуть показані на Megogo. Пропонуємо пройтися групами та оцінити шанси команд на вихід у плей-оф.

ГРУПА Е

У нечужому для нас квартеті вже визначився його переможець (Баварія), а також головний невдаха – Динамо Київ. Залишається відкритим питання – хто вирушить до плей-оф Ліги чемпіонів слідом за мюнхенцями, а хто – штурмувати Лігу Європи. Барселона випереджає Бенфіку на два бали.

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Проте команда Хаві має виїхати на "Альянц Арену", тоді як португальці приймуть чемпіона України. За рівності очок вище буде саме Бенфіка, адже в очних зустрічах із Барселоною вона взяла 4 очки.

Котирування Parimatch на вихід у плей-оф:

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Бенфіка – 1.65

Барселона – 2.25

Хто вийде до плей-оф Ліги чемпіонів? Барселона Бенфіка

ГРУПА F

Незважаючи на стартове фіаско у грі з Янг Бойз, Манчестер Юнайтед сповна реабілітувався перед фанатами та достроково вирвав перше місце у групі. За другий рядок в очній битві посперечаються Вільярреал та Аталанта. "Жовта Субмарина" випереджає команду Руслана Малиновського на один бал.

Для виходу в плей-оф їй достатньо не програти у Бергамо. До речі, аутсайдер гурту Янг Бойз зберігає шанси на путівку до Ліги Європи. Щоправда, для цього швейцарцям потрібно обігравати МЮ на "Олд Траффорд" і чекати на поразку Аталанти у паралельній грі.

Котирування Parimatch на вихід у плей-оф:

Аталанта 1.73

Вільярреал – 2.18

Чи вийде Руслан Малиновський із Аталантою до плей-оф Ліги чемпіонів? Так Ні

ГРУПА G

Найзаплутаніша ситуація в передостанньому квартеті. Різниця очок між кожною з команд становить лише 1 пункт, тому насправді будь-яка команда може випередити будь-яку.

Єдине, що вже відомо – Лілль гарантував собі євровесну, проте залишилося дізнатися, у якому саме турнірі. Отже, що потрібно командам для продовження лігочемпіонівського шляху:

Найвигідніша ситуація у Лілля, йому достатньо не програти Вольфсбургу, щоб пройти далі. Перемога ж гарантує "догам" перше місце, а ось поразка відправить чемпіона Франції до Ліги Європи. Зальцбург також влаштує нічию у своїй грі (проти Севільї). Перемога над іспанцями може подарувати австрійцям 1 місце. Поразка гарантує виліт із ЛЧ, а якщо в паралельній грі ще й Вольфсбург виграє, то єврошлях Зальцбурга буде закінчений. Севілья їде до Австрії лише з однією метою – перемагати. Саме цей результат гарантує підопічним Лопетеги плей-оф ЛЧ. Втрата очок точно відкине іспанців щонайменше в ЛЄ, а перемога німців у паралельній зустрічі змусить Севілью попрощатися з євросезоном. Вольфсбург гарантує собі вихід у плей-оф ЛЧ у разі перемоги над Ліллем . Якщо разом з тим ще й Зальцбург зіграє внічию, то "вовки" виявляться першими. До Ліги Європи німецька команда ніяк не потрапить, нічия чи поразка сьогодні змусять гравців Вольфсбурга дивитись залишок євросезону по телевізору

Які дві команди пройдуть у плей-оф ЛЧ? Лілль Зальцбург Севілья Вольфсбург

Котирування Parimatch на вихід у плей-оф:

Зальцбург – 1.55

Лілль – 1.70

Вольфсбург – 2.20

Севілья – 2.25

ГРУПА Н

Челсі та Ювентус достроково вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів, а Зеніт випередив Мальме у боротьбі за Лігу Європи. Відкритим залишається лише питання переможця групи.

Англійці та італійці набрали однакову кількість очок, однак за підсумками особистих зустрічей Челсі має перевагу. Чинному переможцю ЛЧ достатньо в Санкт-Петербурзі зіграти як мінімум не гірше, ніж Ювентус у паралельному матчі з Мальме.