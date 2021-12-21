Малиновський доб'є Шевченка: чи зможе наставник Дженоа виграти у свого екс-підопічного?

Андрій Шевченко та його Дженоа спробують зупинити Аталанту Руслана Малиновського

Сьогодні та завтра пройдуть поєдинки 19-го туру чемпіонату Італії, який стане останнім у 2021 році. У центральній грі вівторка Дженоа прийме Аталанту. В очікуванні поєдинку пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ДЖЕНОА – АТАЛАНТА

21 грудня, вівторок о 21:45, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 7.40 – 5.10 – 1.41

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У гості до Андрія Шевченка їде його колишній підопічний зі збірної України Руслан Малиновський. Не можна приховувати, що бергамаски мають всі причини знову засмутити генуезців.

Український тренер став першим наставником в історії Дженоа, який не зміг перемогти у шести стартових матчах Серії А біля керма команди. П'ять із них було програно, причому чотири поспіль, а остання невдача трапилася у зустрічі з Лаціо (1:3).

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Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Після цього Шевченко зазначив, що його команда розсипається, щойно пропускає перший гол. Загальна серія "грифонів" без перемог у чемпіонаті триває вже 15 турів, а на своєму полі вони не перемагають уже десять ігор і жодного разу цього сезону.

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Аталанта напередодні програла Ромі (1:4) й на цьому закінчилася їхня десятиматчева серія в чемпіонаті. Зате на виїзді в Серії А бергамаски не програють 15 матчів з березня місяця – жодного разу цього сезону і, до речі, забивають мінімум по одному голу.

Маліновський потрапив на обкладинку PES / Фото: Reuters

У грі з римлянами Гасперіні чомусь залишив Малиновського у запасі та випустив його лише після перерви, коли команда вже програвала 1:2. А ось минула зустріч Дженоа та Аталанти у Генуї завершилася вольовою перемогою гостей 4:3. Один із голів був на рахунку українського півзахисника.

ПРОГНОЗ: Є тверде переконання, що ми побачимо Руслана з перших хвилин і він може засмутити свого екс-тренера забитим голом або, як мінімум, асистом. Чекаю, що Аталанта заб'є два чи більше голів та переможе.

Котирування Parimatch на ці результати: