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Легендарний український боксер став власником казино у Києві. Він витратив мільйон доларів

Андрій Трофімов
18 грудня, 14:05
Олександр Гвоздик завершив кар'єру, щоби зайнятися бізнесом. Але довгий час тримав у секреті у що інвестував гроші

Гвоздик вклав гроші в ігровий бізнес / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик нещодавно зізнався, що займається підприємництвом у кількох напрямках – це сільське господарство, ігрова сфера та маркетинг.

А тепер детальніше розповів про свій бізнес у столиці України.

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"Останнім часом буваю у Києві приблизно кожні два місяці. Я займаюся ігровим бізнесом. Я власник онлайн-казино.

Сам у казино взагалі не граю, бо знаю правило, що казино завжди виграє.

Я інвестував понад мільйон доларів у свій бізнес. Грошей після спортивної кар'єри вистачило на це, але подивимося, як піде, бо одна справа – почати, а інша – довести до пуття", – цитує Гвоздика XSport.

/ Фото: AFP

Свій останній бій Гвоздик провів два роки тому, коли програв чемпіонський бій Артуру Бетербієву.

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До речі, сьогодні у Монреалі Бетербієв нокаутував Брауна та захистив чемпіонські титули.