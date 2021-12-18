Легендарний український боксер став власником казино у Києві. Він витратив мільйон доларів

Гвоздик вклав гроші в ігровий бізнес / Фото: Колаж: Сьогодні
Колишній чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик нещодавно зізнався, що займається підприємництвом у кількох напрямках – це сільське господарство, ігрова сфера та маркетинг.
А тепер детальніше розповів про свій бізнес у столиці України.
"Останнім часом буваю у Києві приблизно кожні два місяці. Я займаюся ігровим бізнесом. Я власник онлайн-казино.
Сам у казино взагалі не граю, бо знаю правило, що казино завжди виграє.
Я інвестував понад мільйон доларів у свій бізнес. Грошей після спортивної кар'єри вистачило на це, але подивимося, як піде, бо одна справа – почати, а інша – довести до пуття", – цитує Гвоздика XSport.
Свій останній бій Гвоздик провів два роки тому, коли програв чемпіонський бій Артуру Бетербієву.
До речі, сьогодні у Монреалі Бетербієв нокаутував Брауна та захистив чемпіонські титули.