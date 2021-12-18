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Легендарний гравець продає кросівки зі сміття заради благодійності (фото)

Андрій Трофімов
18 грудня, 21:45
Американський мультичемпіон Філ Хельмут готовий продати щасливе взуття, в якому доходив до семи фіналок WSOP

Філ Хельмут продає кросівки для благодійності

Місяць тому добігла кінця Світова серія покеру 2021. Організатори провели у Лас-Вегасі 88 турнірів, які вперше зі старту пандемії коронавірусу пройшли офлайн.

Одним із найуспішніших покеристів на WSOP став рекордсмен із золотих браслетів Філ Хельмут. Американець до цього виграв 15 титулів, а у жовтні додав ще один.

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Крім того, PokerBrat став першим гравцем, який вийшов протягом однієї серії відразу за 7 фінальних столів. Всі ці івенти Філ провів в одній і тій же парі кросівок.

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Тепер американець вирішив позбутися знаменного взуття. На своїй сторінці в Instagram Хельмут розповів, що хотів викинути їх на сміття, але в результаті передумав.

"Ці кросівки, в яких я провів 7 фінальних столів WSOP, були викинуті у відро для сміття, але пролежали там 5 хвилин. Передплатники в Twitter стали радити: "Продай їх на благодійність", "Зроби з них бронзову пару", "Віддай мені" , "Перетворіть на NFT"... У результаті я зберіг їх і скористаюся ними в останній раз у турнірі WPT. А потім я продам їх на благодійність".