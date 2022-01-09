Кубок Африки стартує сьогодні! Все, що потрібно знати про головний турнір континенту

Головні зірки цьогорічного Кубка африканських націй / Фото: Getty Images

Сьогодні в Африці стартує найбільший місцевий турнір – Кубок африканських націй. 24 найкращі збірні континенту з'їхалися до Камеруну, щоб визначити найсильніших на континенті. Пропонуємо ближче познайомитись із цим турніром.

ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

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Турнір мав пройти влітку 2021 року, паралельно з Євро та Копа Америка. Втім, через дику спеку в Африці його спочатку змістили на січень-лютий того ж року. Однак у ситуацію втрутилася пандемія ковіду, яка змусила організаторів перенести турнір на аналогічні місяці 2022 року. КАН пройде з 9 січня по 6 лютого у Камеруні.

До речі, з господарями турніру все було неоднозначно. Спочатку Камерун мав прийняти минулий турнір у 2019 році. Але країна просто не встигла побудувати стадіони до терміну. Тому конфедерація передав право проведення КАН-19 Єгипту.

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Втім, Камерун не образився і країні дали право на проведення турніру в 2021 році, хоча спочатку господарем став Кот-Д'Івуар. Вирішили вчинити за "принципом доміно" – івуарійці приймуть турнір 2023-го, а Гвінея (початковий господар КАН-23) – 2025-го. Тож цього року – Welcome to Cameroon.

Матчі турніру приймуть п'ять стадіонів у чотирьох містах Яунде (дві арени), Дуала, Гаруа, Бафусам і Лімбе. Фінал КАН-2021 відбудеться у столиці Яунді на реконструйованому стадіоні, названому на честь президента країни Поля Бійя. Цей політичний лідер дасть фору навіть Олександру Лукашенку, адже очолює Камерун із 1982 року!

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ФОРМАТ КАН-2021

Це буде другий Кубок африканських націй за участю 24 команд. Формат абсолютно ідентичний тому, що був на Євро-2020. Команди діляться на 6 груп по чотири учасники та відіграють один проти одного у три тури. До 1/8 фіналу виходять переможці та віцечемпіони квартетів, а також 4 з 6 найкращих команд, які посіли треті місця. Склад груп наступний:

ГРУПА А. Камерун, Буркіна-Фасо, Ефіопія, Кабо-Верде.

ГРУПА B. Сенегал, Зімбабве, Гвінея, Малаві.

ГРУПА C. Марокко, Гана, Коморські острови, Габон.

ГРУПА D. Нігерія, Єгипет, Судан, Гвінея-Бісау.

ГРУПА E. Алжир, Сьєрра-Леоне, Екваторіальна Гвінея, Кот-Д'Івуар.

ГРУПА F. Туніс, Малі, Мавританія, Гамбія.

При цьому на КАН не вийшло кілька непоганих команд. Так, турнір обійдеться без ПАР, Того, ДР Конго і Анголи, які раніше брали участь навіть на чемпіонатах світу. Також КАН пропустить переможець 2012 року Замбія, а також рідна команда Джорджа Веа – збірна Ліберії.

ЗІРКОВІ ГРАВЦІ

Лідери "Ліверпуля" Салах і Мане / Фото: Reuters

Кубок африканських націй став упоперек горла багатьом топ-клубам, які змушені були відпустити своїх зірок у розташування збірних у розпал сезону. Втім, турнір ряснітиме зірками світової величини. Ось, наприклад, рейтинг найдорожчих гравців КАН-2021 згідно з Transfermarkt:

Мохамед Салах (Єгипет) – 100 млн євро Садіо Мане (Сенегал) – 80 млн євро Ашраф Хакімі (Марокко) – 70 млн євро Вілфрід Ндіді (Нігерія) – 60 млн євро Франк Кессьє (Кот-Д'Івуар) – 48 млн євро Каліду Кулібалі (Сенегал) – 45 млн євро Томас Партій (Гана) – 40 млн євро Едмонд Тапсоба (Буркіна-Фасо) – 40 млн євро Ріяд Марез (Алжир) – 40 млн євро Юссеф Ен-Несірі (Марокко) – 40 млн євро Вілфрід Заа (Кот-Д'Івуар) – 40 млн євро Едуар Менді (Сенегал) – 32 млн євро Ніколя Пепе (Кот-Д'Івуар) – 30 млн євро Набі Кейта (Гвінея) – 30 млн євро Себастьян Алле (Кот-Д'Івуар) – 30 млн євро Андре Замбо Ангісса (Камерун) – 30 млн євро Ісмаель Беннасер (Алжир) – 30 млн євро

ПЕРЕМОЖЦІ КАН

Рекордсменом з перемог на Кубках африканських націй є Єгипет. "Фараони" виграли аж 7 турнірів із 32-х, на два титули обходячи Камерун (5).

Чинним же переможцем значиться Алжир, який завоював свій другий титул на КАН у 2019 році. У фіналі Ріяд Марез та компанія мінімально здолали Сенегал, у якого так і досі немає жодного трофею на турнірах.

ФАВОРИТИ КАН-2021

І все ж таки букмекери зглянулися над "Левами Теранги". На думку Parimatch, Сенегал є фаворитом цьогорічного Кубка африканських націй. Коефіцієнт на його тріумф становить 5.00. Головним суперником команди Аліу Сіссе бачиться якраз їхній кривдник дворічної давності. На Алжир можна поставити за 7.00.

Сенегал – 5.00

Алжир – 7.00

Єгипет – 8.00

Кот-Д'Івуар – 9.00

Камерун – 10.00

Марокко – 10.00

Нігерія – 12.00

Гана – 15.00

Туніс – 17.00

Малі – 25.00

ДЕ ДИВИТИСЬ

На жаль, жоден український канал так і не оголосив, що транслюватиме Кубок африканських націй. Із закордонних телеканалів пряма трансляція КАН буде доступна на:

DAZN

beIN Sports France 1

Canal+ Sport Afrique

Sky Sports Football

ESPN Nederland

Eurosport Player Italia