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Кросворд: як добре ви знаєте терміни з казино?

15 липня, 14:32

Андрій Трофімов

13 питань з грального бізнесу допоможуть вам розібратися, наскільки добре ви розбираєтеся у спеціалізованих термінах

Азартні люди люблять відвідувати казино, а з легалізацією грального бізнесу в Україні цей вид розваги став ще доступніший.

Досвідчені гравці повинні добре розбиратися у гральній термінології, щоб краще знатися на справі. Ми придумали спеціальний онлайн-кросворд для вас! Перевірте, наскільки добре ви знаєте поняття грального бізнесу. Можливо, нові терміни допоможуть вам ще більше вникнути в усі аспекти гри. Відповіді будуть доступні внизу, тому не крутіть до кінця, поки не розгадаєте кросворд. Успіхів!

ВАЖЛИВО! Тест складений російською мовою

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ВІДПОВІДІ:

ПО ГОРИЗОНТАЛІ ПО ВЕРТИКАЛІ
2. Брейк1. Блекджек
3. Баккара4. Кураж
6. Супервайзер5. Шуз
7. Джекпот7. Депозит
9. Шулер8. Палетта
10. Спин10. Слот
11. Стафф

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Джерело: Сьогодні

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