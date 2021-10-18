17 жовтня 14:00
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Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
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Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
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Рух --
Минай --
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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
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Порту --
Мілан --
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Кріштіану Роналду зі світу покеру! Філ Хельмут оновив рекорд по браслетах WSOP

Анатолій Дерека
18 жовтня, 14:30
Легендарний американець в 16-ий раз виграв трофей на Світової серії покеру, тим самим збільшивши відрив від переслідувачів

Філ Хельмут виграв черговий браслет WSOP / Фото: WSOP

З 30 вересня в Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їхалися в казино Rio, щоб розіграти 88 золотих браслетів.

Серед них є і рекордсмен WSOP по трофеях Філ Хельмут. До цієї серії американець зібрав 15 браслетів, а у 2021 році вже кілька разів був близький до оновлення рекорду.

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Філ Хельмут високої думки про себе / Фото: Instagram Філа Хельмута

Спочатку в турнірі H.O.R.S.E Філ зайняв 6 місце, а в івенті із Семикарткового Стаду фінішував четвертим. Після останньої невдачі Хельмут яскраво вибухнув, вилаявшись за столом.

І все ж цієї ночі американець добився своєї мети. Покерист обійшов 271 гравця в турнірі з дисципліни 2-7 Лоуболл і завоював свій 16-ий золотий браслет, оновивши світовий рекорд.

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"Браслет в турнірі по 2-7 Лоуболл – це найкрутіший браслет з усіх. Це єдиний турнір, заради якого на WSOP грали Чіп Різ, Дойл Брансон та інші легендарні гравці. Я довго грав в цю дисципліну і знаю всякі круті фішки, як робити круті коли тільки тому, що граю з 1980-х років".

Крім того, після перемоги Хельмут пообіцяв більше не лаятися на камеру і розповів про свою нову мету – збільшити кількість браслетів до 24-х.

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Відзначимо, що Філ входить у 20-ку найбільш успішних покеристів в історії, вигравши за овальним столом більше 25-ти мільйонів доларів.

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Результати фінального столу WSOP # 31 No-Limit 2-7 Lowball Draw:

  1. Філ Хельмут – 84,9 тис доларів
  2. Джек Шварц – 52,5 тис доларів
  3. Крістофер Вітч – 36,3 тис доларів
  4. Реп Портер – 25,6 тис доларів
  5. Джошуа Феріс – 18,4 тис доларів
  6. Даріо Саммартіно – 13,4 тис доларів
  7. Джейсон Ліпінер – 10 тис доларів

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