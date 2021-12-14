14 грудня 22:00 Онлайн
Дженоа --
Салернітана --
14 грудня 22:00 Онлайн
Манчестер Сіті --
Лідс --
15 грудня 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хем --
16 грудня 19:45 Онлайн
Реал --
Житлобуд-1 --
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Букмекери

Котирування на першу перемогу Шевченка у Дженоа різко обвалилися! Що відбувається у Кубку Італії

Анатолій Дерека
14 грудня, 19:50
Буквально за добу ставки на перемогу генуезців впали майже вдвічі, тепер Дженоа бачиться явним фаворитом у дуелі із Салернітаною

Андрій Шевченко біля керма Дженоа / Фото: Instagram

Зовсім скоро команда Андрія Шевченка Дженоа зіграє у матчі 1/16 фіналу Кубка Італії проти Салернітани. Зустріч відбудеться у Генуї на стадіоні "Луїджі Фераріс". Початок – о 22:00.

Читайте також: Шевченко отримав першу нагороду як тренер Дженоа

Реклама

Раніше букмекери називали команду українця фаворитом зустрічі, проте лише за день котирування на успіх грифонів різко обвалилися. Ще вчора на перемогу Дженоа в основний час давали коефіцієнт 2.10, а нині аналогічну ставку можна зробити за 1.68.

При цьому шанси на підсумковий прохід генуезців також упали. Сьогодні вранці Parimatch оцінював їх у 1.45, а тепер цифра дорівнює 1.33. При цьому шанси на вихід Салернітани становлять аж 3.15 (було 2.60).

Андрій Шевченко. Фото ФК Дженоа

Реклама

У серпні команди вже встигли пройти по одному супернику у першому раунді турніру. Салернітана досить впевнено обіграла Реджіну (2:0), тоді як Дженоа змусила понервувати своїх уболівальників.

До 10-ї хвилини "грифони" програвали Перуджі з рахунком 0:2, однак зуміли здійснити камбек і забити три м'ячі до кінця основного часу. І ось тепер Дженоа та Салернітана позмагаються за путівку до 1/8 фіналу, де переможцю пари доведеться битися з Міланом.