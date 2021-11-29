29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Крипто

Коронавірус "Омікрон" викликав божевільний стрибок курсу криптовалюти через свою назву

Анатолій Дерека
29 листопада, 14:40
Криптовалюта Omicron піднялася у десять разів за останні три дні після того, як ВООЗ оголосила про новий штам коронавірусу.

Криптовалюта Omicron набирає популярності на фоні нового штаму коронавірусу / Фото: Getty Images

В останні дні по світу поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Він активно почав поширюватися у країнах Африки. Випадки вже зафіксували щонайменше у восьми країнах.

Що цікаво, це явище мало ефект і на ринок криптовалюти. Колись маловідома валюта Omicron встигла зрости аж у 10 разів після того, як ВООЗ визнала "Омікрон" штамом ковіду.

Реклама

Ще на вихідних вартість одного токена OMIC становила 65 доларів, а вже сьогодні курс криптовалюти злетів до позначки 689 американських грошей.

Токен Omicron був створений на початку листопада після поділу Olympus у мережі другого рівня Arbitrum. Кожен токен OMIC забезпечується внутрішнім кошиком активів.

Реклама

Читайте також: Комаровський розповів, чи захищає вакцинація від нового штаму коронавірусу "Омікрон"

До слова, штам ковіду вплинув і на вартість алмазів. Ціни на алмазну сировину за два дні зросли на 5-10%. Причиною такого стрибка стало те, що "Омікрон" було виявлено у Ботсвані, де розташовані родовища.

Лікарі зазначають, що новий штам "Омікрон" вже можна назвати небезпечнішим, ніж "Дельта", оскільки він може заражати людину кілька разів.