Конте в лігві лисиць: де дивитись матч Лестер – Тоттенхем і хто фаворит

Харрі Кейн (ліворуч) та Юрі Тілеманс (праворуч) - лідери Тоттенхема та Лестера / Фото: Getty Images

У середу, 19 січня, на стадіоні "Кінг Пауер Стедіум" відбудеться перенесений матч 17 туру АПЛ. У ньому зійдуться Лестер і Тоттенхем. Початок поєдинку – о 21:30.

Де дивитись матч Лестер – Тоттенхем? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports. Також дивитися гру Лестер – Тоттенхем онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На їхню думку, "шпори" є фаворитами дуелі. Котирування на перемогу Тоттенхема рівні 2.26, тоді як на Лестер – 3.20. Коефіцієнт на нічию становить 3.50. Імовірність результату матчу у відсотках:

перемога Лестера – 30%

нічия – 27%

перемога Тоттенхема – 43%

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Лестер і Тоттенхем бачаться борцями за путівку до Ліги чемпіонів, однак у "лисиць" на місце у ТОП-4 залишилося мало шансів. Від "шпор" команда Роджерса відстає на 8 балів, а від четвертого Вест Хема – на 12 (щоправда, маючи аж 4 гри у запасі). Лише перемога сьогодні залишить Лестер у перегонах.

Тоттенхем сьогодні фаворит на 4 місце. Лондонці поки що йдуть шостими, проте зіграли найменше з конкурентів (18 ігор). Від Вест Хема (22 матчі) відставання всього чотири бали, від Арсеналу (20 поєдинків) – два очки.