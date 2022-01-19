18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон 1
Челсі 1
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
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Кот-Д'Івуар --
Алжир --
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Арсенал --
Ліверпуль --
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Евертон --
Астон Вілла --
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Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сіті --
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Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
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Бернлі --
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Крістал Пелас --
Ліверпуль --
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Лейпциг --
Вольфсбург --
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Реал --
Ельче --
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Челсі --
Тоттенгем --
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Герта --
Баварія --
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Мілан --
Ювентус --
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Конте в лігві лисиць: де дивитись матч Лестер – Тоттенхем і хто фаворит

Анатолій Дерека
19 січня, 13:10
Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Англії. У Лестера залишився останній шанс залишитися у гонці за місце у Лізі чемпіонів

Харрі Кейн (ліворуч) та Юрі Тілеманс (праворуч) - лідери Тоттенхема та Лестера / Фото: Getty Images

У середу, 19 січня, на стадіоні "Кінг Пауер Стедіум" відбудеться перенесений матч 17 туру АПЛ. У ньому зійдуться Лестер і Тоттенхем. Початок поєдинку – о 21:30.

Де дивитись матч Лестер – Тоттенхем? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports. Також дивитися гру Лестер – Тоттенхем онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На їхню думку, "шпори" є фаворитами дуелі. Котирування на перемогу Тоттенхема рівні 2.26, тоді як на Лестер – 3.20. Коефіцієнт на нічию становить 3.50. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Лестера – 30%
  • нічия – 27%
  • перемога Тоттенхема – 43%

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Лестер і Тоттенхем бачаться борцями за путівку до Ліги чемпіонів, однак у "лисиць" на місце у ТОП-4 залишилося мало шансів. Від "шпор" команда Роджерса відстає на 8 балів, а від четвертого Вест Хема – на 12 (щоправда, маючи аж 4 гри у запасі). Лише перемога сьогодні залишить Лестер у перегонах.

Тоттенхем сьогодні фаворит на 4 місце. Лондонці поки що йдуть шостими, проте зіграли найменше з конкурентів (18 ігор). Від Вест Хема (22 матчі) відставання всього чотири бали, від Арсеналу (20 поєдинків) – два очки.