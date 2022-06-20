Китаєць вперше приїхав на Світову серію покеру та виграв 144 тисячі

Лок Чан успішно розпочав кар'єру на WSOP

Світова серія покеру часто відкриває любителям гри нові імена. Найяскравіший приклад – перемога звичайного бухгалтера Кріса Манімейкера на Головній події WSOP у 2003 році.

Цього ж року свою частку слави упіймав китаєць Лок Чан. 22-річний житель Гонконгу вперше в кар'єрі вибрався на великий офлайн-івент за кордон і не пошкодував 2,5 тисячі на турнір зі змішаних дисциплін покеру Mixed Big Bet Event.

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Подія зібрала 281 вхід, оформивши призовий фонд у 625К. Чан у підсумку став найкращим з 43-х призерів, оформивши божевільний кеш – 144 тисячі доларів.

Хлопець розповідає, що грає у покер із 15 років. На цю гру його підсадив старший брат. З 18 років Лок став часто відвідувати Тайвань заради живих турнірів з Холдему.

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Після цього Чан приохотитися до онлайну і почав експериментувати з дисциплінами. На WSOP 2022 китаєць їхав заради Main Event, проте не втримався від успішної спокуси зайти в мікс-івент.

Результати фінального столу турніру WSOP Mixed Big Bet Event :

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