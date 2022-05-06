Канадці в ударі! Четверо гравців із "кленової країни" виграли більше мільйона у Монако

Паскаль Лефрансуа виграв івент на EPT Monte Carlo

У ці дні в Монако проходить велика серія Європейського туру покеру EPT Monte Carlo. Вчора завершився 26-й івент із немаленьким бай-іном 50 тисяч доларів.

У турнірі було зроблено 34 входи, що дозволило зібрати призовий фонд 1,7 мільйона євро. У призи потрапили шестеро найкращих гравців і серед них більшість становили канадці.

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Переможцем виявився Паскаль Лефрансуа, який витримав непросту дистанцію о 12-й годині. Канадець уклав угоду з американцем Сетом Девісом перед хедз-апом і після перемоги забрав 505 тисяч євро. Супернику ж дісталося 442,6К.

До речі, для Паскаля це четвертий найбільший приз у кар'єрі. Загалом він встиг заробити 6 мільйонів доларів, а також виграти один браслет WSOP.

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Результати фінального столу EPT Monte Carlo Event 26: