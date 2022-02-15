15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
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Інтер --
Ліверпуль --
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Зальцбург --
Баварія --
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Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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Барселона --
Наполі --
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Лаціо --
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Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
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Наполі --
Барселона --
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Канада проти Китаю: де дивитися хокей на Олімпіаді-2022 та хто фаворит

Анатолій Дерека
15 лютого, 07:14
Букмекери вже не приймають ставки на прохід північноамериканців до чвертьфіналу, тоді як на господарів турніру коефіцієнт здоровий. Прогноз на чоловічий хокей

Канадці близькі до виходу до чвертьфіналу турніру на Олімпіаді / Фото: Getty Images

У вівторок, 15 лютого, на Олімпійських Іграх-2022 проходять поєдинки раунду плей-офф у чоловічому турнірі з хокею з шайбою. В останній зустрічі зіграють збірні Канади та Китаю. Зустріч розпочнеться о 15:10.

Де дивитись матч Канада – Китай? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, беззастережна перевага на стороні "кленових". Коефіцієнт на перемогу Канади становить 1.02, тоді як на китайців – 35.00. Нічия ж оцінюється у 21.00.

При цьому компанія навіть не приймає ставки на підсумковий прохід канадців. На вихід китайців у чвертьфінал виставлено коефіцієнт 22.00.

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Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

Ці команди вже боролися в одній групі на цій Олімпіаді. В останньому турі квартету Канада розгромила Китай із рахунком 5:0. Також північноамериканці обігравали і Німеччину, а ось США поступилися у боротьбі за прямий вихід до чвертьфіналу

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Китайці ж усі три матчі програли майже без шансів – 0:8 від США, 0:5 від Канади та 2:3 від Німеччини. Переможець цієї пари до 1/4 фіналу вийде на збірну Швеції. Фінал турніру відбудеться 20 лютого о 06:10.