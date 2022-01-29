Як захищають карти під час гри? Фотопідбірка милих аксесуарів за покерним столом

"Хранителі карт" на серії PokerMatch UA Millions

Нещодавно у Києві завершилася перша велика офлайн-серія 2022 року PokerMatch UA Millions. З 14 до 23 січня організатори провели 10 преміальних івентів у київському готелі Premier Palace.

Гравці розіграли між собою аж 19,5 мільйонів гривень. Також серія відзначилася прибуттям зіркових гостей – досвідчених покеристів Леона Цукерника та Бертрана Гроспельє.

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Для любителів покеру турніри стали справжньою віддушиною, тому не дивно, що гарантії всіх івентів були побиті. У покер-румі панувала позитивна та доброзичлива атмосфера.

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При цьому запам'яталися не лише самі гравці, а й аксесуари. Хтось грав у сонцезахисних окулярах, інші віддавали перевагу навушникам. При цьому дуже багато хто прийшов на турніри з "охоронцями карт" , які служили їм деякими талісманами.

З цих фігурок можна було зібрати справжній зоопарк. Фотографи весь час вихоплювали цікаві статуетки на столах покеру. Пропонуємо подивитися, що беруть із собою на гру українські покеристи.

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Золота рибка готова виконати будь-яке покерне бажання.

Майстер Йода завжди прийде на допомогу за покерним столом.

Як же без новорічного оленя у січні?

Любителі "Льодовикового періоду" також відвідали покерну серію.

А як вам така пандочка?

Маленький Будда завжди захистить від даунстріку.

Ну, хіба не милота?

Такий захист просто так не пройдеш.

Можливо, саме так виглядає найбільший "охоронець карт".