Як грати в покер без депозиту: найбільший покер-рум України дарує гроші новим клієнтам

Отримуй 330 гривень за реєстрацію на PokerMatch
Бажаєте почати грати в покер, але немає стартового банкроллу? Хочете спробувати себе в онлайні? Найбільший покер-рум України PokerMatch підготував для нових користувачів круту пропозицію.
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Реєструйтеся на сайті та можете починати кеш-ігри відразу без депозиту! З сьогоднішнього дня PokerMatch дарує всім новим клієнтам 330 гривень кожному на рахунок. Для отримання призу необхідно виконати всього кілька кроків:
- зареєструватися на PokerMatch, підтвердивши свою електронну пошту і телефон
- повністю заповнити свій профіль
- пройти верифікацію особистості, зробивши та завантаживши на сайт селфі з паспортом або ID-картою, а також номером свого рахунку на PokerMatch
- авторизуватися в покерному клієнта
- повідомити на пошту або в онлайн-чат компанії про успішність виконання дій
Всі вище описані дії потрібно здійснити протягом двох діб після реєстрації. Детальніше правила акції розписані на сайті PokerMatch. Налітайте!